“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في جيبوتي

“الخارجية” تعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في جيبوتي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الأمن في جمهورية جيبوتي والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين موقف دولة الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب وتأكيدها وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية جيبوتي وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وتقدمت بخالص تعازي دولة الكويت إلى حكومة وشعب جيبوتي وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.