المركزي: بدء استقبال طلبات الالتحاق ببرنامج تأهيل حديثي التخرج للعمل بالقطاع المصرفي

أعلن بنك الكويت المركزي بدء استقبال معهد الدراسات المصرفية طلبات الالتحاق بالدفعة ال11 من برنامج تأهيل وتوظيف الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 17 نوفمبر المقبل.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن البرنامج فرصة مميزة وأحد أفضل الخيارات لحديثي التخرج الراغبين في العمل بالقطاع المصرفي نظرا لتنوع محاور البرنامج المصرفية والمالية وللمستوى الرفيع من المهارات والمعارف التي يزود بها المتدربون.

وأضاف الهارون الذي يشغل أيضا رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية أن البرنامج يتيح لحديثي التخرج فرصة التدريب على مجالات العمل المصرفي وبناء مهاراتهم من خلال التدريب النظري والميداني على مدار سنة في البنوك الكويتية والمؤسسات العالمية ذات الكفاءة والسمعة الحسنة في مجال العمل المصرفي.

وأوضح أن البرنامج يوفر للمشاركين فرصة اكتساب الخبرات العملية والمهنية ليرفد القطاع المصرفي بمزيد من الطاقات الوطنية الشابة عالية التأهيل في هذا المجال.

وأوضح أن البرنامج هو أحد برامج مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك المحلية وتستهدف الكويتيين حديثي التخرج والأولوية للاختصاصات المالية والاقتصادية من خلال تقديم تدريب عالي المستوى وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وأشار إلى أن (المركزي) سيواصل جهوده لتوفير أفضل فرص التدريب للشباب الكويتي في إطار سعيه المستمر لرفد القطاع المصرفي بالكفاءات بما يعزز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.