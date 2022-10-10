الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين يؤكد بأن القصف الروسي استهدف البنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة

10 أكتوبر، 2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأن القوات الروسية نفّذت سلسلة ضربات صاروخية استهدفت مدنا أوكرانية وأودت بخمسة أشخاص على الأقل وأخرجت البنى التحتية المرتبطة بالطاقة عن الخدمة في أنحاء البلاد.

وقال بوتين أثناء اجتماع مع مجلس الأمن الروسي “هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى.. على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا”.

وتوعد بوتين بأن الرد الروسي على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون “شديدا”، بعدما نفّذت القوات الروسية ضربات صاروخية انتقامية على أنحاء أوكرانيا.

وقال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي “لم يكن من الممكن ترك (الهجمات الأوكرانية) تمر من دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد”.

المصدر
أ ف ب
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10 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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