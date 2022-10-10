منح جائزة “نوبل” لثلاثة اقتصاديين من الولايات المتحدة بينهم “بن برنانكي”

منح جائزة “نوبل” لثلاثة اقتصاديين من الولايات المتحدة بينهم “بن برنانكي”

حصل الاقتصاديون المقيمون في الولايات المتحدة “بن برنانكي” و”دوجلاس دايموند” و”فيليب ديبفيغ” على جائزة “نوبل” في العلوم الاقتصادية لعام 2022 عن أبحاثهم المتعلقة بالبنوك والأزمات المالية.

ومن المعلوم أن “برنانكي” هو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، أما “دايموند” فهو اقتصادي بجامعة شيكاغو، و”ديبفيغ” هو اقتصادي من جامعة واشنطن في سانت لويس.

وتختار الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الفائزين من قائمة المرشحين التي أوصت بها لجنة العلوم الاقتصادية، يحصل كل فائز بالجائزة على 10 ملايين كرونة سويدية (883 ألف دولار).