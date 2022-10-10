المجلس البلدي يوافق على تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية مؤلفة من 7 أعضاء.

وزكى المجلس لعضوية اللجنة الأعضاء عبدالله العنزي وناصر الجدعان وعبداللطيف الدعي وخالد المطيري وناصر الكفيف وفهد العبدالجادر واسماعيل بهبهاني.

ووافق المجلس على بناء وتنفيذ مبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار الخاص بمجمع تجاري جهة شارع الخليج العربي كما وافق على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مسجد نورة التويجري الكائن في منطقة السلام قطعة رقم 4.

وأقر أيضا طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات ضمن القطعة رقم 16 بمنطقة الرقعي.

وأحال طلب استفسار حول الاختناق المروري الواقع في مداخل ومخارج منطقة سلوى الى لجنة حولي متضمنا رد هيئة الطرق كما أحال سؤالا حول التجاوزات والقصور بقطاع المشاريع بشأن عقود منطقة سوق المباركية إلى لجنة العاصمة.

وناقش المجلس توصيات ورشة العمل الأولى للجنة شؤون البيئة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر والتي أوصت بضرورة تفعيل الجانب الرقابي على عقود النظافة ومتابعة مخالفات وغرامات الشركات الناقلة للنفايات.

واطلع على توصية اللجنة الخاصة بعمل زيارة للمرادم مع طلب عقد ورشة أخرى بحضور المهتمين بشؤون البيئة والجهات المعنية خصوصا فيما يتعلق بالشؤون البيئية.