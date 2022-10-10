وزارة الداخلية

الداخلية: فحص جميع ملفات رخص القيادة الخاصة بالمقيمين الحاصلين عليها خلال السنوات السابقة

10 أكتوبر، 2022
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بناء على اوامر وتعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح سوف يتم فحص جميع ملفات رخص القيادة للمقيمين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.

وتؤكد الإدارة انه من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة والغائها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

المصدر
وزارة الداخلية
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10 أكتوبر، 2022
0 31 أقل من دقيقة

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