الهلال الأحمر الكويتي

الهلال الاحمر الكويتي يوقع اتفاقية مع نظيره التركي بقيمة 5 ملايين دولار

10 أكتوبر، 2022
0 21 دقيقة واحدة

وقعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاثنين اتفاقية مع جمعية الهلال الاحمر التركي بقيمة خمسة ملايين دولار مقدمة من بيت التمويل الكويتي لمساعدة المتضررين في تركيا.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر انور الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاتفاقية تتضمن شراء 12 سيارة للتبرع بالدم وقاربي انقاذ واقامة مطبخ مركزي لمدة 300 يوم.

واضاف ان توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت لدعم الدول والشعوب المتضررة جراء الكوارث الطبيعية والاوضاع المأساوية.

واوضح انه سيتم توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (افاد) بقيمة خمسة ملايين دولار لانشاء مركز اقليمي للاستجابة للكوارث والحرائق في أنطاليا ولذك لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من المناطق التركية وما خلفته من خسائر مادية وبشرية.

واكد الحساوي ان هذه الاتفاقية ستوفر مجالا اوسع في العمل الانساني والاغاثي للتخفيف من اعباء المتضررين بشكل عام.

ومن المقرر ان يلتقي وفد جمعية الهلال الاحمر يوم غد الثلاثاء ضمن زيارته رئيس (افاد) يونس سيزر لاجراء محادثات حول اهمية التعاون والتنسيق المشترك بعدها يقوم الجانبان برحلة الى مدينة (انطاليا) وكذلك زيارة ميدانية لموقع المشروع المشترك لانشاء مركز للاستجابة للطوارئ.

المصدر
كونا
الوسوم
10 أكتوبر، 2022
0 21 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

المجلس البلدي يوافق على تشكيل لجنة تحرير الأراضي السكنية

10 أكتوبر، 2022

الداخلية: فحص جميع ملفات رخص القيادة الخاصة بالمقيمين الحاصلين عليها خلال السنوات السابقة

10 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوغندا بالعيد الوطني

10 أكتوبر، 2022

هيئة الشباب تعلن فتح باب التسجيل لمشروع “صحتك هي ثروتك” لمكافحة السمنة

10 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى