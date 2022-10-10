مقتل 25 شخصا بسبب الامطار الغزيرة شمال الهند

قالت وكالة (اندو اسيان نيوز) الهندية اليوم الاثنين ان ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالأمطار خلال يومين ماضيين في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

وذكرت الوكالة الهندية ان امطارا غزيرة وصواعق ضربت انحاء ولاية أوتار براديش في ال 48 ساعة الماضية ما ادى الى مقتل 25 شخصا وتم الإبلاغ عن سقوط معظم الضحايا اثر انهيار منازلهم.

واضافت ان الامطار تسببت بسقوط الاشجار وانغمار الممرات بالمياه ما ادى الى تعطل إمدادات الكهرباء والمياه وتأثر حركة المرور في مختلف انحاء الولاية.

وأصدرت إدارة الارصاد الجوية تحذيرا من هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة اليوم في اجزاء الولاية خصوصا الشرقية والوسطى وسط ارتفاع مستويات المياه في جميع الأنهار الرئيسية بالولاية.

واعلنت السلطات في محافظات (لكناو) و(نويدا) و(غازيا أباد) و(كانبور) و(رامبور) و(ميروت) و(أغرا) و(علي غاراه) اغلاق المدارس وغمرت المياه حوالي 400 قرية فى محافظة (بالرامبور).

واصدرت السلطات نصائح بتجنب الأماكن المزدحمة والمباني المتداعية والخروج من المنازل كما فتحت خطوط مساعدة للأشخاص المتضررين من هطول الأمطار.