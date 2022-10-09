الدوري الفرنسي: لوريان الى الوصافة وموناكو يبقى قريباً

صعد لوريان الى الوصافة وبات على بعد نقطة فقط من الصدارة، وذلك بعدما واصل مسلسل انتصاراته المتتالية التي بلغت ستة بفوزه على مضيفه بريست 2-1 الأحد في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل لوريان الى مباراته ومضيفه القابع في ذيل الترتيب بعد اكتفائه بفوز يتيم، وهو أمام فرصة مثالية للدخول في قلب الصراع على الصدارة بعد تعثر باريس سان جرمان حامل اللقب أمام رينس السبت (صفر-صفر) وخسارة وصيفه مرسيليا على أرضه أمام أجاكسيو.

واستغل فريق المدرب ريجي لو بري هذه الفرصة على أكمل وجه بفضل النيجيري تيريم مورفي الذي سجل له الهدفين في مرمى بريست (24 و53)، بعدما كان الأخير صاحب هدف التقدم بواسطة رومان ديل كاستيو (17).

وأقر لو بري أن “هذا الانتصار كان صعباً. تخلفنا مبكرا بعدما عوقبنا من التوغل الوحيد لبريست. كان يتوجب علينا الرد سريعاً… باتت المباراة متقلبة بعد تسجيلنا الهدف الثاني. أراد بريست العودة بالنتيجة وزج بآخر أسلحته في هذه المعركة مع اللعب بشكل مباشر (نحو المرمى) أكثر من السابق”.

“سعداء بعيش هذه اللحظات النادرة”

لكن في النهاية صمد فريقه “و”نحن سعداء بعيش هذه اللحظات لأنها نادرة جداً. الترتيب متقلب. تبقى هناك 28 مباراة وهذه كمية هائلة. لا يمكننا استباق أنفسنا”.

كما رفع موناكو سلسلة انتصاراته الى خمسة توالياً اثر تغلبه على مضيفه مونبلييه 2-صفر.

وعزز فريق الامارة رصيده في المركز الخامس حيث يملك 20 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن باريس سان جرمان المتصدر.

وكان موناكو تغلب على نيس وليون ورينس ونانت تباعاً في المراحل الاربع الماضية.

وبرهن موناكو عن فعالية كبيرة في مواجهة مونبلييه ونجح في افتتاح التسجيل عبر مهاجمه الدولي السويسري بريل امبولو في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول بعد ان سدد كرة “على الطاير” في شباك مواطنه يوناس اوملين.

“قمنا بأشياء جميلة”

ثم أضاف البديل الهولندي مايرون بوادو الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، مستغلا تمريرة من البرازيلي كايو هنريكه.

وقال المدرب البلجيكي لموناكو فيليب كليمان “أنا سعيد لفوزنا بهذه المباراة ونستحق الانتصار. الفريق كان صلباً جداً وأظهر مدى انضباطه. قمنا بأشياء جميلة مع الكرة”.

ولم يستغل لنس خسارة مرسيليا لكي يتقدم عليه ويصبح ثالثاً، فسقط للمرة الأولى هذا الموسم وذلك في دربي الشمال أمام مضيفه ليل بهدف سجله الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، رافعاً رصيد بطل الموسم قبل الماضي الى 16 نقطة في المركز السابع.

وواصل رين عروضه الجيدة وحافظ على سجله الخالي من الهزائم للمرحلة السادسة توالياً بفوزه الكبير على ضيفه الجريح نانت بثلاثية نظيفة سجلها أمين غويري (26) ومارتان تيرييه (80) وديزيريه دويه (84)، رافعاً رصيده الى 18 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين خلف موناكو.

وبعد هزيمتين على التوالي، استعاد نيس توازنه بفوز ثالث للموسم وجاء على حساب ضيفه تروا 3-2 في لقاء تقدم خلاله بثلاثية نظيفة للإيطالي ماتيا فيتي (2) والجزائري أندي ديلور (37 من ركلة جزاء) والعاجي نيكولاس بيبي (50)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بهدفي كزافييه شافاليرين (83) والبرتغالي أبدو كونتي (90).

وواصل كليرمون بدايته الواعدة للموسم بتحقيقه فوزه الخامس الذي رفع به رصيده الى 16 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف ليل، وجاء على حساب ضيفه أوكسير 3-2، فيما حقق ستراسبورغ فوزه الأول وجاء على جساب مضيفه أنجيه 3-2.