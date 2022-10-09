الدوري الألماني: أونيون برلين يستفيد من خدمة جاره هرتا وينفرد بالصدارة

استفاد أونيون برلين على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له جاره هرتا بإجباره فرايبورغ على الاكتفاء بالتعادل 2-2، وانفرد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه الشاق على مضيفه شتوتغارت 1-صفر الأحد في المرحلة التاسعة.

وخاض أونيون برلين اللقاء وهو متخلف بفارق نقطة خلف فرايبورغ بعدما أنقذ الأخير نقطة من مباراته في العاصمة مع هرتا.

لكن فريق المدرب السويسري أورس فيشر خرج من هذه المرحلة وحيداً في الصدارة بعد فوز صعب على شتوتغارت بطله المدافع بول جايكل الذي سجل الهدف الوحيد بكرة رأسية عقب ركلة ركنية في الدقيقة 76.

وما سهل من مهمة أونيون برلين في نهاية اللقاء أن شتوتغارت أكمله بعشرة لاعبين بعد طرد المهاجم الغيني سيرهو غيراسي في الدقيقة 82 بالانذار الثاني، ما ساهم في الهزيمة الرابعة لشتوتغارت من دون أي فوز (5 نقاط من 5 تعادلات).

وأقر لاعب وسط أونيون برلين راني خضيرة، شقيق الدولي السابق سامي خضيرة والمولود في شتوتغارت، أن فريقه كان “محظوظاً في هذا الفوز. أردنا أن نلعب بشكل مدمج وأن نسجل هدفاً بشكل ما. نجحنا في تحقيق ذلك”.

وأضاف لشبكة “دازون” للبث التدفقي “لم نقدم مباراة جميلة، وكان بالإمكان أن تروا حجم الارهاق”.

ورفع أونيون برلين الذي عوض خسارته في المرحلة الماضية أمام أينتراخت فرانكفورت صفر-2 والذي ينتظره اختبار صعب في المرحلة المقبلة ضد بوروسيا دورتموند، رصيده الى 20 نقطة في الصدارة التي يتربع عليها للأسبوع الرابع توالياً وهذه المرة بفارق نقطتين أمام فرايبورغ الذي بدا أمام هرتا في طريقه الى هزيمة ثانية فقط هذا الموسم بعد التي تلقاها في المرحلة الثانية أمام دورتموند 1-3 في 12 آب/أغسطس.

وتخلف فرايبورغ بهدف للغاني دانيال-كوفي كييري (22) مقابل هدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (34 من ركلة جزاء) وسوات سيردار الذي قام بمجهود خارق وتوغل من بعيد قبل التسجيل في الشباك (61).

لكن البديل كيفن شاده أنقذ نقطة بإدراكه التعادل بعد ثماني دقائق على دخوله أرضية الملعب (78)، ووضع فريقه الذي تنتظره مباراة صعبة جداً في المرحلة المقبلة أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب، في الصدارة موقتاً قبل أن يعود ويتنازل عنها لأونيون.

في المقابل، فرط هرتا بفوزه الثاني فقط لهذا الموسم، رافعاً رصيده الى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق نقطتين عن منطقة الخطر.

واكتسح بوروسيا مونشنغلادباخ جاره وضيفه كولن 5-2، بينها ثنائية للجزائري رامي بنسبعيني.

ودخل الجاران اللقاء بأجواء متناقضة، إذ أن مونشنغلادباخ قادم من هزيمة قاسية أمام فيردر بريمن 1-5، فيما خاضه كولن بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية على بوروسيا دورتموند 3-2.

لكن كولن تأثر كثيراً بخوضه كامل الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد النمسوي فلوريان كاينتس بالانذار الثاني لتسببه بركلة جزاء نفذها بنسبعيني بنجاح (2+45)، وذلك بعدما كان صاحب هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 31 من ركلة جزاء أيضاً عوض به تأخر فريقه في الدقيقة 27 بهدف لمارفن فريدريخ.

واستفاد مونشنغلادباخ على أكمل وجه من التفوق العددي وحقق فوزه الرابع للموسم رافعا رصيده الى 15 نقطة في المركز السادس، بتسجيله ثلاثة أهداف في الشوط الثاني عبر لارس ستيندل (47) وسبعيني (76) والفرنسي ماركوس تورام (1+90)، فيما لم يكن الهدف الذي سجله البوسني دينيس حسينبازيتش (83) كافياً لتجنيب كولن الهزيمة الثانية للموسم، فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.