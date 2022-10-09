الخدمة المدنية: بدائل جاهزة لتطبيق بصمة الدوام المرن بالتنسيق مع الجهات المختلفة

أعلنت إدارة خدمة المواطن والعلاقات العامة في ديوان الخدمة المدنية اليوم الاحد ان لدى الديوان اكثر من بديل جاهز لتطبيق بصمة الدوام المرن مشيرة الى انه يجري حاليا التواصل مع الجهات المختلفة للتنسيق بهذا الشأن.

وقالت مديرة الادارة رانية الكوح في تصريح صحفي ان الديوان يقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الكثافة العالية في اعداد الموظفين ومع الجهات التعليمية المسؤولة عن دوام طلبة المدراس والمعاهد والجامعات للتوصل لنظام دوام مرن يؤدي الى تخفيف معاناة الازدحام المروري.

واضافت الكوح ان هذا النظام سيساهم أيضا بتحسين سير العمل ولا يخل بنظام الحضور والانصراف كما يضمن عدم الاخلال بساعات العمل المقررة قانونا والمتاحة لخدمة الجمهور.