البيت الأبيض: تحذير بايدن من “نهاية العالم” ردا على التهديدات النووية الروسية يعكس حجم المخاطر الحالية

قال البيت الأبيض الأمريكي اليوم الأحد إن تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي من “نهاية العالم” إذا استخدم نظيره الروسي فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا يظهر بدقة حجم المخاطر الكبيرة في الوقت الراهن.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في تصريحات لمحطة (إيه.بي.سي) الإخبارية الأمريكية “أعتقد أن الرئيس كان يعكس بدقة حقيقة أن المخاطر كبيرة جدا”.

لكنه استدرك بالقول إن تصريحات بايدن ليست مبنية على معلومات استخباراتية جديدة أو مؤشرات جديدة على أن بوتين قد اتخذ فعلا القرار باستخدام الأسلحة النووية.

وقال كيربي إنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن بوتين قد اتخذ القرار باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا غير أنه شدد على أن واشنطن تراقب الوضع النووي بأقصى درجة ومع ذلك لم تغير وضعها النووي الاستراتيجي حتى الآن وأضاف “بصراحة كنا نراقب قدراته النووية منذ أن غزا أوكرانيا مرة أخرى في فبراير”.

كان بايدن قد حذر الخميس الماضي من “هرمجدون” محتملة إذا استخدم بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا.

من جانب آخر أكد كيربي أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم والمساعدة العسكرية إلى أوكرانيا حتى تنتهي الحرب.

وأضاف “كلنا نريد أن نرى نهاية هذه الحرب.. نحن على اتصال شبه يومي بالأوكرانيين وسنواصل تقديم المساعدة الأمنية لهم”.

وقال إن ما يجب أن يحدث هو أن يتمكن الطرفان من الجلوس والتفاوض وإيجاد مخرج من هذا بشكل سلمي ودبلوماسي.