“الداخلية”: إبعاد 6112 مخالفا لقانون الإقامة والعمل خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إبعاد 6112 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في “الداخلية” في بيان إنه وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون العمل والإقامة تم خلال الفترة المذكورة القبض على 789 مخالفا بواقع 585 في أغسطس و204 في سبتمبر.

وأهاب البيان بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل.