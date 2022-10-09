وزارة الداخلية

“الداخلية”: إبعاد 6112 مخالفا لقانون الإقامة والعمل خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين

9 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إبعاد 6112 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في “الداخلية” في بيان إنه وفي إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة لضبط المطلوبين والمخالفين لقانون العمل والإقامة تم خلال الفترة المذكورة القبض على 789 مخالفا بواقع 585 في أغسطس و204 في سبتمبر.

وأهاب البيان بجميع المواطنين والمقيمين ضرورة التعاون مع رجال الأمن وعدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقانون الإقامة والعمل.

المصدر
كونا
الوسوم
9 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الخدمة المدنية: بدائل جاهزة لتطبيق بصمة الدوام المرن بالتنسيق مع الجهات المختلفة

9 أكتوبر، 2022

“الإعلام”: الكويت تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ22 في الرياض

9 أكتوبر، 2022

الداخلية: إضافة خدمة متابعة قضايا الجنح على تطبيق “سهل”

9 أكتوبر، 2022

“هيئة الشباب” تنظم دورات حرفية فنية مجانية للشباب الكويتي

9 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى