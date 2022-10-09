“الإعلام”: الكويت تشارك في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ22 في الرياض

أعلنت وزارة الإعلام أن دولة الكويت ستشارك في أعمال الدورة الـ22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد ان مشاركة “الإعلام” ممثلة بإذاعة وتلفزيون دولة الكويت ستكون من خلال عدة اعمال فنية وبرامجية كالدراما والمنوعات والبرامج الثقافية انطلاقا من حرصها على المشاركة في المهرجانات وتبادل الخبرات.

واضافت مراد أن هذه المشاركة تتوافق مع استراتيجية الوزارة التي تنص على ضرورة تحقيق تفاعل مع الإعلام الدولي وزيادة نسبة المشاركات بالمحافل الإعلامية “كمعيار أساسي لقياس مدى تحقيق أهدافها وتعزيز حصيلتها من الجوائز وتشجيع منتسبيها”.

وذكرت أن الوزارة حازت على العديد من الجوائز في دورات سابقة كان آخرها أربع جوائز متنوعة في الدورة الـ21 التي أقيمت في تونس و3 جوائز أخرى في الدورة الـ20.

وأكدت أن المهرجان يحظى بمشاركة وحضور اعلامي دولي كبير في اطار الدفع بالإعلام العربي في مجالات الإذاعة والتلفزيون الى آفاق أوسع ترتقي بدور وسائل التقنية الحديثة وتعزيز برامج التأهيل والتدريب ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة.