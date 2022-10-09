اللاعب الكويتي خالد المطيري يحرز ميدالية فضية ببطولة بيروت للتايكوندو ليرفع رصيد الكويت الى ميداليتين فضية وبرونزية

أحرز اللاعب الكويتي خالد المطيري اليوم الاحد الميدالية الفضية في اليوم الأخير لبطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة للتايكوندو لترتفع حصيلة الكويت في نهاية البطولة إلى ميداليتين فضية وبرونزية.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني المرشاد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الاتحاد حقق الميدالية الفضية عن طريق اللاعب خالد المطيري عن فئة الناشئين بعد خوضه منافسات مع اللاعبين من لبنان مارك ظريفة ومن مصر محمد مازن السيد ومن الأردن في النهائي مع أحمد رحالة.

واشار المرشاد الى ان الاتحاد حقق في اليوم الاول الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب عثمان العنزي عن فئة الأشبال لتكون حصيلة الكويت ميدالية فضية والاخرى برونزية.

واضاف “نهدي هذا الفوز والانجاز لحضرة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والى الاسرة الرياضية في الكويت كافة”.

ولفت الى ان الاتحاد عمل في الفترة السابقة من أجل المشاركة في المنافسات لتحقيق مراكز متقدمة وحصد ميداليات مشرفة للمنتخب الوطني.

وأعرب المرشاد عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني والاداري ولاعبي المنتخب بتحقيق الميداليات المتنوعة مشيرا الى أنهم على موعد بصعود المنصات وذلك تحقق “بعزيمة اللاعبين وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي حققت أهدافها”.

بدوره أشاد مدرب المنتخب الوطني للتايكوندو وليد المرشاد في تصريح مماثل ل(كونا) بالمستوى العالي للبطولة ولا سيما انها بطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للعبة التايكوندو لافتا الى شدة المنافسة التي اتسمت بها في ظل منتخبات واندية ذات مستوى فني قوي.

واعرب المرشاد عن أمله في تحقيق المزيد من النتائج في البطولات المقبلة لا سيما مع اكتساب لاعبي الاتحاد مهارات افضل بسبب المشاركات المستمرة لافتا الى مشاركة الوفد الكويتي نفسه في البطولة العربية للتايكوندو التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو ايضا في يومي ال11 وال12 من الشهر الجاري.

وشاركت الكويت في البطولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو تحت رعاية الرئيس اللبناني ميشال عون في منافسات استمرت حتى التاسع من الشهر الجاري وتتبعها البطولة العربية المفتوحة للتايكوندو في ال11 وال12 من الشهر الجاري.