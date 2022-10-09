“الصحة” تطلق ورشة لجراحات الرأس والجمجمة والعيوب الخلقية غدا

قالت وزارة الصحة انها ستطلق ورشة عمل لجراحات الرأس والجمجمة والعيوب الخلقية يقيمها مركز البابطين لجراحة التجميل والحروق والترميم غدا الاثنين ولمدة أربعة أيام.

وقال رئيس قسم جراحة التجميل والترميم بمركز سعود البابطين الدكتور عقيل لاري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان الورشة ستتضمن اجراء فريقي جراحة التجميل والترميم وجراحة المخ والاعصاب الكويتي بالاشتراك مع البروفيسور ارنود جليزال من فرنسا عدد من الحالات الترميمية المعقدة.

وأضاف ان الهدف من تنظيم الورشة هو التعاون مع الخبرات الدولية وتبادل المعرفة والتركيز على الجانب العلمي والعملي وتأهيل الكوادر الوطنية للمستقبل لافتا الى ان القسم يعكف على تكوين فرق جراحية متمكنة ومتابعة واجراء الجراحات المعقدة بكفاءة ودقة عالية تماشيا مع خطة الوزارة.

واشار الى ان التعاون مع أحد أعلام جراحة الترميم في جمهورية فرنسا يأتي ايمانا بأهمية تقديم أفضل رعاية صحية وتبادل الخبرات الذي ينعكس ايجابا على مجال جراحة التجميل المتميز على الصعيدين المحلي والاقليمي.