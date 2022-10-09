بنك الكويت المركزي يوافق على اختبار منتج “محفظة الكترونية” للعمالة المنزلية ضمن البيئة الرقابية التجريبية

اعلن بنك الكويت المركزي اليوم الاحد الموافقة على طرح منتج جديد بالسوق المحلي ضمن البيئة الرقابية التجريبية عبارة عن محفظة الكترونية تستهدف العمالة المنزلية وارباب العمل تمكنهم من دفع الاجور بطريقة الكترونية سهلة وسريعة وتمكن العمالة من الاحتفاظ بالاموال الكترونيا بطريقة آمنة.

وقال المركزي في بيان صحافي ان الخطوة تأتي في اطار حرصه على تمكين التقنيات المالية الحديثة في الكويت بما يعزز طرح نماذج أعمال مبتكرة وذلك من خلال الموافقة على الطرح التجريبي والتطبيق على فئة من العملاء المتطوعين لتقييم المنتج على نحو شامل قبل الموافقة على الطرح بصفة نهائية.

واشار إلى أن المنتج الجديد يمكن العمالة المنزلية من الاحتفاظ بالأموال إلكترونيا ومن سحب أموالهم عبر أجهزة السحب الآلي أو تحويلها لعامل آخر مشترك بالخدمة أو إجراء التحويلات المالية العابرة للحدود بالتعاون مع شركات الصرافة المرخصة في دولة الكويت.

واوضح أن المنتج الجديد يساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال استهداف شريحة محدودي الدخل ممن لا يملكون حسابات مصرفية مقدما لهم الخدمات المالية بطريقة تسهل وصولهم إلى هذه الخدمات والاستفادة منها عبر هواتفهم الذكية.

واكد المركزي حرصه على دعم نماذج الأعمال المبتكرة القائمة على التقنيات المالية الحديثة والتي تقدم قيمة مضافة للمستخدم بشكل خاص والسوق المحلي بشكل عام مشيرا إلى دور الإطار العام للبيئة الرقابية التجريبية في اختبار مثل هذه المنتجات المالية المبتكرة وتطويرها في بيئة اختبار آمنة مما يساهم في تحفيز الابتكار دون تعريض النظام المالي برمته للمخاطر.

واشار بنك الكويت المركزي الى استمراره بممارسة دوره كمحفز لمجال التقنيات المالية في البلاد بما يساهم في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 “كويت جديدة”.