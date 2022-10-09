ترشيح رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي للانضمام لقاعة المشاهير بالاتحاد الدولي

أعلن نادي الألعاب الشتوية الكويتي اليوم الأحد ترشيح رئيسه فهيد العجمي للانضمام إلى قاعة المشاهير للاتحاد الدولي لهوكي الجليد (IIHF) تقديرا لجهوده في نشر اللعبة باعتباره أحد مؤسسي لعبة هوكي الجليد في البلاد.

وذكر النادي في بيان صحفي إن هذا الترشيح يأتي ايضا تقديرا لدور العجمي لدعم هذه اللعبة على الصعيد الخليجي إذ يترأس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الشتوية منذ فترة طويلة ما أسهم بالتعريف والترويج للرياضات الشتوية بالمنطقة وفي مقدمتها رياضة الهوكي على الجليد.

وأضاف البيان أن ترشيح انضمام العجمي لقاعة الاتحاد الدولي الذي يتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا له وتضم أهم مشاهير وأساطير ورموز اللعبة في العالم ” يعد مصدر فخر للنادي”.

وأكدت أن الترشيح يأتي لدوره الفاعل في تأسيس النادي ما أتاح الفرصة للشباب الكويتي لممارسة ألعاب الهوكي الجليد والفيجر والكيرلنج والتزحلق على الجليد والسرعة على الجليد فضلا عن الانضمام للاتحادات الدولية والقارية لهذه الألعاب.

وفي هذا الصدد أعرب العجمي وفق البيان عن بالغ سعادته بهذا الترشيح مثمنا مبادرة الاتحاد الدولي بقبول مرشح للكويت للانضمام لهذه القاعة “وهو العربي الأول الذي يحظى بهذا الشرف” ما يعد تقديرا لكل الرياضيين الكويتيين من منتسبي النادي الذين اجتهدوا لتأسيسه.

وقال إن النادي نظم العديد من البطولات المحلية والخليجية والقارية في لعبة الهوكي على الجليد وغيرها من الالعاب كما انه بصدد تنظيم بطولة دولية للسيدات في لعبة الهوكي نوفمبر المقبل مثمنا مبادرة الاتحاد الدولي بقبول مرشح للكويت للانضمام لهذه القاعة.

وأوضح أن النادي بات يضم عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات في جميع الألعاب الرياضية الشتوية التي يشرف عليها من جميع الفئات السنية بدءا من البراعم حتى العمومي كما تشارك المنتخبات الكويتية في أهم الملتقيات الدولية في الألعاب الشتوية.