المدرب الألماني يورغن كلوب والنجم المصري محمد صلاح

كلوب: لا يجب مقارنة هالاند بأي لاعب أخر.. انه لاعب استثنائي

9 أكتوبر، 2022
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قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يأمل أن يستعيد النجم المصري محمد صلاح براعته التهديفية قريبا بعد بداية بطيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يرتق صلاح إلى مستواه في الموسم الماضي حتى الآن، وأحرز هدفين فقط بالدوري، بعد تسجيل 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع سون هيونغ-مين مهاجم توتنهام.

وأوضح كلوب أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بإرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي والذي أحرز هدفه الـ15 بالدوري هذا الموسم أمس السبت.

وأبلغ المدرب الألماني الصحفيين قبل مواجهة أرسنال “أعتقد أن موقف صلاح هو موقفنا جميعا وأتمنى أن نقترب من تدفق الأهداف، هل هذا موسمه حتى الآن؟ لا، مثلنا جميعا”.

وتابع “لا يمكن لأحد في العالم استيعاب موقف هالاند حاليا من الجنون ما يفعله، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي، ولا أعتقد أنه يجب مقارنته الآن بأي لاعب آخر. يريد صلاح تسجيل الأهداف بالتأكيد بشغف كامل، هذا لن يتغير، بعد 20 عاما سيمتلك النهم نفسه”.

ويحتل ليفربول المركز العاشر بعد أن جمع 10 نقاط فقط من 7 مباريات قبل أن يحل ضيفا على المتصدر أرسنال اليوم الأحد.

المصدر
الجزيرة
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9 أكتوبر، 2022
0 36 دقيقة واحدة

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