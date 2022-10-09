الموقوفين

الداخلية: خفر السواحل يحبط عملية تهريب 131 كيلو من مادة الحشيش المخدرة

9 أكتوبر، 2022
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بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بتكثيف عمليات المراقبة الأمنية والبحث والتحري عن مروجي المواد المخدرة وضبط مهربيها حماية للمجتمع.

تمكن قطاع الأمن الجنايي ممثلاً بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل من ضبط شخصين واحباط عملية تهريب (131) كيلو من مادة الحشيش المخدرة قادمة من احدى الدول عبر المياه الإقليمية الكويتية، بعد رصدهما اثناء دخولهم االبلاد.

المضبوطات

وبالتحقيق مع المتهمين ومواجهتهما بالتحريات اعترفا بصحتها، وأنهما قاما بجلب كمية من المواد المخدرة لالقائها في البحر، وتم احالتهما والمضبوطات الى جهات الإختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وتؤكد الإدارة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وادخال مواد مخدرة حفاظاً على المجتمع وانها لن تتوانى في ضبط جميع اساليب عمليات التهريب ومروجيها.

المصدر
وزارة الداخلية
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9 أكتوبر، 2022
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