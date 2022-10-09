نادى الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام الى 50 اسيرا

نادى الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الاسرى المضربين عن الطعام الى 50 اسيرا

اعلن نادى الأسير الفلسطيني اليوم الاحد ارتفاع عدد الاسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الى 50 اسيرا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال بزج الفلسطينيين في السجون من دون محاكمات ولفترات قابلة للتجديد تلقائيا.

وقال نادى الأسير في بيان ان ارتفاع عدد المضربين جاء بعد انضمام 20 معتقلا فلسطينيا جديدا الى الاضراب المفتوح عن الطعام من بينهم معتقلون إداريون وموقوفون ومحكومون كخطوة اسنادية للأسرى المضربين.

وكان قد بدأ 30 اسيرا فلسطينيا اضرابهم عن الطعام منذ 15 يوما رفضا لسياسة الاعتقال الإداري دون توجيه تهم اليهم إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكمة الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي نحو 780 معتقلا من بينهم ستة قاصرين على الأقل وأسيرتان في حين قامت سلطات الاحتلال بإصدار نحو 1365 أمرا بالاعتقال الاداري منذ بداية العام الجاري.