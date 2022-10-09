قياس قوة أحد الزلازل

زلزال بقوة 5 درجات يضرب اليونان

9 أكتوبر، 2022
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ضرب زلزال بقوة خمس درجات وسط اليونان فجر الأحد دون أن ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار.

وذكر مرصد أثينا الوطني أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح الماء وقع الساعة 1:02 بالتوقيت المحلي (22:02 بتوقيت غرينتش) على عمق 12,7 كلم في خليج كورنث على بعد نحو 100 كلم غرب أثينا.

وشعر السكان بالهزة في العاصمة وكذلك في البيلوبونيز.

تتعرض اليونان لزلازل في شكل منتظم لوقوعها على عدد من خطوط الصدع الجيولوجي.

قضى شخصان في ساموس في تشرين الأول/أكتوبر 2020 جراء زلزال بقوة سبع درجات في بحر إيجه، أودى أيضا بـ114 شخصا في مدينة إزمير الساحلية التركية.

المصدر
أ ف ب
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9 أكتوبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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