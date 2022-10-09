محطة زابوريجيا للطاقة النووية

مقتل 17 شخصا على الأقل في قصف جديد على زابوريجيا الأوكرانية

9 أكتوبر، 2022
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قتل 17 شخصاً على الأقل الأحد في قصف على مدينة زابوريجيا (جنوب أوكرانيا)، بعد ثلاثة أيام على وقوع ضربات خلفت 17 قتيلاً أيضا، وفق مصادر رسمية.

وقال الأمين العام لمجلس بلدية المدينة أناتولي كورتيف على حسابه في تلغرام “بعد هجوم ليلي بالصواريخ على زابوريجيا، قُتل 17 شخصًا”، وفق حصيلة أولية.

وأكد أنّ الضربات أصابت منازل ومبانٍ سكنية بطوابق عديدة.

وكانت المدينة استهدفت صباح الخميس بسبعة صواريخ أسفرت عن مقتل 17 شخصًا.

وتأتي ضربات الأحد غداة انفجار كبير نجم وفق موسكو عن شاحنة مفخخة وأدى إلى تدمير جزء من جسر القرم، المنشأة الأساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

المصدر
أ ف ب
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9 أكتوبر، 2022
0 10 أقل من دقيقة

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