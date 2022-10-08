صورة أرشيفية

اليمن: إصابة 8 مدنيين بقصف مسيرة حوثية لسيارة غرب محافظة تعز

9 أكتوبر، 2022
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أصيب ثمانية مدنيين يمنيين بجروح متفاوتة اليوم السبت بقصف نفذته طائرة بدون طيار (مسيرة) تابعة لميليشيات الحوثي استهدفت سيارة كانوا يستقلونها غرب محافظة (تعز) جنوب غربي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر في السلطة المحلية في (تعز) قوله إن الميليشيات الحوثية استهدفت سيارة يستقلها مواطنون مسافرون في طريقهم إلى مدينة (تعز) مضيفا أن “الهجوم أوقع ثمانية جرحى بينهم طفل يبلغ 13 عاما”.

وأشار المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه إلى أن الجرحى بعضهم بحالة حرجة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المصدر
كونا
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9 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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