من مباراة الكويت وكاظمة

دوري زين الممتاز: كاظمة يتعادل مع الكويت والقادسية مع السالمية ضمن لقاءات الجولة السادسة

8 أكتوبر، 2022
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تعادل فريق كاظمة اليوم السبت مع نظيرة الكويت بهدفين لكل منهما في حين تعادل القادسية مع السالمية بهدف لكل منهما ضمن لقاءات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).

وفي المباراة التي جرت على استاد الصداقة والسلام سجل لكاظمة اللاعبان شبيب الخالدي وعمر الحبيتر فيما سجل للكويت اللاعبان عمرو عبدالفتاح وفيصل زايد.

وفي المباراة الأخرى التي جرت على استاد محمد الحمد تمكن القادسية من قلب تأخره بهدف إلى تعادل بعد تسجيل اللاعب خالد ابراهيم للقادسية فيما سجل للسالمية فهد المجمد.

وبعد نهاية الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم تصدر (دوري زين) نادي الكويت الترتيب بـ13 نقطة وكاظمة ثانيا بـ12 نقطة السالمية ثالثا بتسع نقاط.

المصدر
كونا
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8 أكتوبر، 2022
0 28 أقل من دقيقة

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