افتتاح مشروعي مياه يستفيد منهما 3500 شخص بمحافظة “أبين” في اليمن بتمويل كويتي

دشنت الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير الكويتية اليوم السبت مشروعي مياه يستفيد منهما نحو 3500 شخص في مديرية (احور) بمحافظة (أبين) جنوبي اليمن ضمن حملة (الكويت بجانبكم) المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأعرب وكيل محافظة (أبين) في تصريح صحفي خلال تدشين المشروعين عن شكره وتقديره وامتنانه لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية (تنمية الخيرية) على الدعم الكبير والكريم الذي سيضع حدا لمعاناة مزمنة لمئات الأسر مع المياه الآمنة والنقية.

ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي ل(مؤسسة بصمات للتنمية) المنفذة أحمد الزمر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التدشين شمل مشروعي بئرين ارتوازيين متكاملين في قريتي (المشجاح) و(الشبكة) بمديرية (أحور) على نفقة متبرعين كويتيين وإشراف جمعية (تنمية الخيرية).

وبين أن كل مشروع يشمل بئرا ارتوازية وخزانا خرسانيا سعة 24 ألف لتر ومنظومة تشغيل بالطاقة الشمسية لضمان تشغيل المشروع بدون تكاليف تذكر وضخ المياه إلى الخزانات التي تغذي القرى المستهدفة والقرى المحيطة بها.

وأشار إلى أنه تم استهداف هذه المناطق بناء على دراسة متكاملة للاحتياج الملح لأبناء هذه المناطق ومعاناتهم الكبيرة جراء انعدام المياه وصعوبة الوصول إليها لافتا إلى أن المشروعين سيضعان حدا لمئات الأسر ويساعدان في ضمان قدر من الاستقرار لها ولأطفالها الذين كانوا يتسربون من المدارس بحثا عن المياه.

وأعرب الزمر عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت ولجمعية (تنمية الخيرية) على دعمهم الكريم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة في المناطق المحرومة من أبسط مقومات الحياة.

يذكر أن (تنمية الخيرية) الكويتية افتتحت نهاية سبتمبر الماضي عبر شريكها المحلي (بصمات للتنمية) ثلاثة مشاريع مياه في مديرية (الخوخة) بمحافظة (الحديدة) الساحلية غربي اليمن يستفيد منها نحو 6000 شخص.