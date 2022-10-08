من حملة الداخلية

الداخلية: تحرير 4795 مخالفة متنوعة في حملتين استهدفتا مسنة الوطية وعدد من مناطق البلاد

8 أكتوبر، 2022
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ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخليـة أنـه فـي إطار جهود قطاع المرور والعمليات لفرض السيطرة الامنية وبسط مظلة الامن والامان على الطرق الرئيسية والفرعيـة حماية لمرتادي الطرق وقائدي المركبات وتطبيق القانـون وضبط المخالفيـن والمستهترين وفـي هـذا السياق قامت الادارة العامـة للمـرور بـفـرز دوريـة ثابتة بمنطقـة مسـنة الوطية لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة ورفـع ومخالفـة كـل مـا مـن شأنه: عرقلـة حركة المرور، حيث قامت الدورية بتحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة وقائدي دراجات توصيل الطلبات.

واستمراراً للحملات المرورية على كافة مناطق البلاد و على مدار الساعة تمكن رجال المرور من تنفيذ حملة مرورية يوم أمس الجمعة الموافق 2022/10/7 أسفرت عن الاتي :

من حملة الداخلية
النشاطالعددالنشاطالعددالنشاطالعدد
استخدام الهاتف اثناء القيادة270عدم ربط حزام الأمان293حجز مركبات17
مخالفات الشاحنات326مخالفة الباصات116مخالفات التاكسي12
تظليل الزجاج خلافا للقانون225خروج أصوات من العادم101مخالفات شركات الأجرة والتوصيل264
مخالفة السرعة422تحويل انتهاء إقامة10ضبط مطلوبين6
قضايا أحداث18مركبات مطلوبة6ضبط مطلوبين6
مجموع المخالفات4795

المصدر
وزارة الداخلية
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8 أكتوبر، 2022
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