الداخلية: تحرير 4795 مخالفة متنوعة في حملتين استهدفتا مسنة الوطية وعدد من مناطق البلاد
ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخليـة أنـه فـي إطار جهود قطاع المرور والعمليات لفرض السيطرة الامنية وبسط مظلة الامن والامان على الطرق الرئيسية والفرعيـة حماية لمرتادي الطرق وقائدي المركبات وتطبيق القانـون وضبط المخالفيـن والمستهترين وفـي هـذا السياق قامت الادارة العامـة للمـرور بـفـرز دوريـة ثابتة بمنطقـة مسـنة الوطية لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة ورفـع ومخالفـة كـل مـا مـن شأنه: عرقلـة حركة المرور، حيث قامت الدورية بتحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة وقائدي دراجات توصيل الطلبات.
واستمراراً للحملات المرورية على كافة مناطق البلاد و على مدار الساعة تمكن رجال المرور من تنفيذ حملة مرورية يوم أمس الجمعة الموافق 2022/10/7 أسفرت عن الاتي :
|النشاط
|العدد
|النشاط
|العدد
|النشاط
|العدد
|استخدام الهاتف اثناء القيادة
|270
|عدم ربط حزام الأمان
|293
|حجز مركبات
|17
|مخالفات الشاحنات
|326
|مخالفة الباصات
|116
|مخالفات التاكسي
|12
|تظليل الزجاج خلافا للقانون
|225
|خروج أصوات من العادم
|101
|مخالفات شركات الأجرة والتوصيل
|264
|مخالفة السرعة
|422
|تحويل انتهاء إقامة
|10
|ضبط مطلوبين
|6
|قضايا أحداث
|18
|مركبات مطلوبة
|6
|ضبط مطلوبين
|6
|مجموع المخالفات
|4795