الداخلية: تحرير 4795 مخالفة متنوعة في حملتين استهدفتا مسنة الوطية وعدد من مناطق البلاد

الداخلية: تحرير 4795 مخالفة متنوعة في حملتين استهدفتا مسنة الوطية وعدد من مناطق البلاد

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخليـة أنـه فـي إطار جهود قطاع المرور والعمليات لفرض السيطرة الامنية وبسط مظلة الامن والامان على الطرق الرئيسية والفرعيـة حماية لمرتادي الطرق وقائدي المركبات وتطبيق القانـون وضبط المخالفيـن والمستهترين وفـي هـذا السياق قامت الادارة العامـة للمـرور بـفـرز دوريـة ثابتة بمنطقـة مسـنة الوطية لإعادة المظهر الحضاري للمنطقة ورفـع ومخالفـة كـل مـا مـن شأنه: عرقلـة حركة المرور، حيث قامت الدورية بتحرير المخالفات بحق المركبات المخالفة وقائدي دراجات توصيل الطلبات.

واستمراراً للحملات المرورية على كافة مناطق البلاد و على مدار الساعة تمكن رجال المرور من تنفيذ حملة مرورية يوم أمس الجمعة الموافق 2022/10/7 أسفرت عن الاتي :

من حملة الداخلية

النشاط العدد النشاط العدد النشاط العدد استخدام الهاتف اثناء القيادة 270 عدم ربط حزام الأمان 293 حجز مركبات 17 مخالفات الشاحنات 326 مخالفة الباصات 116 مخالفات التاكسي 12 تظليل الزجاج خلافا للقانون 225 خروج أصوات من العادم 101 مخالفات شركات الأجرة والتوصيل 264 مخالفة السرعة 422 تحويل انتهاء إقامة 10 ضبط مطلوبين 6 قضايا أحداث 18 مركبات مطلوبة 6 ضبط مطلوبين 6 مجموع المخالفات 4795