أبرز ما جاء في اجتماع ديوان حمد المطر

أسفر اجتماع النواب في ديوان النائب حمد المطر ظهر اليوم السبت عن تشكيل جزئي للجان مجلس الأمة الرئيسية.

ووفق مصادر ل كويت نيوز فإن النواب قد توافقوا على اسماء من يرغب بالترشح للجان بحيث يكون الإختيار أما بالتزكية او بالإنتخاب في حال دخل معهم نواب اخرون بالمنافسة.

واكدت المصادر ان بعض اللجان ترك لها عدد من المقاعد ليتسنى لبقية النواب الدخول فيها.

وعن عدم دعوة عدد من النواب بينما تم اختيار نواب للجان رغم عدم وجودهم ومنهم شعيب المويزري ومرزوق الخليفة اشارت المصادر إلى ان ترشيحهم للدخول في هذه اللجان جاء بناء على اختيارهم

وفيما يلي ابرز اللجان:

لجنة الميزانيات:

بدر الملا

سعود العصفور

عبدالوهاب العيسى

حمدان العازمي

اسامه الزيد

مرزوق الخليفة

عادل الدمخي

اللجنة المالية

بدر الملا

حامد البذالي

عبدالوهاب العيسى

ماجد المطيري

عبدالله فهاد

اسامه الزيد

شعيب المويزري

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية:

عبدالكريم الكندري

سعود العصفور

مبارك الحجرف

مبارك الطشه

مهند الساير

اللجنة التعليمية

حمد المطر

محمد الحويلة

مهلهل المضف

حمد العبيد

محمد المهان

لجنة الشؤون الخارجية

عمار العجمي

عبدالله المضف

عبدالكريم الكندري

مرزوق الحبيني

لجنة الداخلية والدفاع

خالد العتيبي

حامد البذالي

شعيب شعبان

محمد المهان

خالد الطمار

مبارك الطشه

لجنة الأولويات

حمد المدلج

عبدالله فهاد

اللجنة الصحية

اسامه الشاهين

صيفي الصيفي

فارس العتيبي

سعد الخنفور

العرائض والشكاوي

صيفي الصيفي

فلاح الهاجري

ثامر السويط

حمدان العازمي

خالد الطمار

فيصل الكندري

لجنة حماية الأموال العامة

ثامر السويط

خالد العتيبي

شعيب المويزري

مهلهل المضف

لجنة الاسكان