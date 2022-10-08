الجمعية الطبية الكويتية تفوز برئاسة الجمعية الطبية العالمية

أعلنت الجمعية الطبية العالمية (دبليو ام ايه) اليوم السبت فوز الجمعية الطبية الكويتية برئاستها لعامي 2023 و2024 وذلك في الانتخابات التي أجريت بمؤتمر الجمعية المنعقد في برلين.

وتقدم رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور إبراهيم الطوالة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالشكر للجمعية الطبية العالمية معتبرا التكليف بالرئاسة كأول جمعية طبية عربية تفوز بهذا المنصب اعترافا بالمكانة الطبية المرموقة التي تحظى بها دولة الكويت على الصعيد العالمي.

وقال الطوالة إن “فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب سيساعدها على طرح المواضيع التي تهم الاطباء في الكويت وعلى مشاركة وجهات النظر الطبية الكويتية في المنابر العالمية إضافة إلى توفير الفرصة للخروج بتوصيات حول العمل الطبي العالمي”.

من جانبها بينت نائبة رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتورة معصومة العلي في تصريح مماثل ل(كونا) أن إعلان فوز الجمعية الطبية الكويتية بهذا المنصب له أهمية مزدوجة نظرا لتزامنه مع الاحتفال باليوبيل الماسي لإنشاء الجمعية الطبية العالمية مشيدة بقرار الجمعية الذي يعد إقرارا بإنجازات القطاع الطبي الكويتي.

فيما أعرب أمين صندوق الجمعية الطبية الكويتية الدكتور عبدالله البنا عن سعادته بهذا المنصب معتبرا القرار تكليفا مهما من الجمعية الطبية العالمية التي تعد اتحادا للجمعيات والنقابات الطبية حول العالم.

وأهدت الجمعية الطبية الكويتية هذا الفوز لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحد الجابر الصباح وإلى جميع الأطباء في الكويت والعاملين في القطاع الطبي الكويتي.

وبدأت أعمال الجمعية العامة السنوية للجمعية الطبية العالمية التي تأسست في عام 1947 أول أمس الخميس في برلين ومن المقرر أن تنتهي غدا الأحد.

وناقشت أعمال الجمعية العمومية المدونة الدولية لأخلاقيات مهنة الطب ومعايير التميز في مجال الرعاية الصحية لكبار السن ونمو الرعاية الصحية عن بعد وأنشطة الرعاية الصحية الرقمية.