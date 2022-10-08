الصومال يعلن مقتل 14 عنصرا “ارهابيا” في عملية عسكرية جنوبي البلاد

أعلن الصومال اليوم السبت أن الجيش الوطني قتل 14 عنصرا “ارهابيا” من بينهم قيادي بارز في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الوطنية الصومالية (صونا) عن قيادي بارز بالجيش القول إن القوات المسلحة تصدت لهجوم “إرهابي” بمدينة (جنالي) في محافظة (شبيلي السفلى) بولاية (جنوب الغرب) وتمكنت من تصفية قيادي إرهابي يدعى محمد شري و13 من مساعديه.

واشارت الوكالة الى ان الانتفاضة الشعبية بوجه “الارهاب” التي انطلقت من وسط وجنوب الغرب أسفرت عن تحرير العديد من المناطق التي كانت تسيطر عليها مليشيات حركة (الشباب) في المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد.

وعلى صعيد متصل جدد قائد الجيش الوطني الصومالي العميد أذوا راغي عزم القوات المسلحة على “تصفية” فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم (القاعدة) والعمل على منع هجماتها ضد المدن.

وذكرت الوكالة الصومالية أن ذلك جاء في خطاب للعميد راغي بمناسبة تأبين قائد شرطة (محافظة بنادر) العميد فرحان قرولي الذي لقي مصرعه الاسبوع الماضي جراء لغم أرضي زرعته خلايا ارهابية بمنطقة (بصرة) في اقليم (شبيلي الوسطى).

واكد قائد الجيش في هذا السياق “العمل على انهاء شوكة الارهاب وتحرير المناطق القليلة المتبقية من أيدي المتمردين”.