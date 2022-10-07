الأمم المتحدة تجري مفاوضات “مكثفة” لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

يعمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وفرقه “بشكل مكثف” على تمديد الاتفاق الخاص بتصدير الحبوب من أوكرانيا والذي ساعد على خفض أسعار المواد الغذائية العالمية، وفق ما أفاد الجمعة المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك إن “فِرق الأمين العام تجري اتصالات مكثفة حول هذه القضايا. يعمل غوتيريش وفريقه جاهدين لتمديد وتوسيع مدى مبادرة البحر الأسود للحبوب”.

وأضاف “إنهم يعملون أيضا بشكل مكثف لتذليل العوائق الأخيرة أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية”.

أبرم اتفاقان في 22 تموز/يوليو برعاية الأمم المتحدة: الأول أطلق عليه اسم “مبادرة البحر الأسود المتعلقة بالحبوب” ويسمح لمدة 120 يوما بتصدير الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ؛ والثاني يهدف إلى تسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية رغم العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا.

لكن موسكو شكت من عدم قدرتها على بيع إنتاجها الغذائي وأسمدتها رغم الاتفاق بسبب العقوبات التي تؤثر خصوصا على القطاعات المالية واللوجستية.

وأكد دوجاريك أن “الأمين العام يقضي الكثير من الوقت على الهاتف لحلّ العقبات مع إدارات عدة تعطل تسهيل تجارة الأسمدة والحبوب الروسية”.

كما أشار إلى أن الأمينة العامة لمنظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة ريبيكا غرينسبان التي شاركت في المفاوضات حول الاتفاقين، ورئيس وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مارتن غريفيث، سيزوران موسكو “في غضون أسبوع للقاء مسؤولين روس كبار” بشأن هذه القضايا.

من جهتها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة أن أسعار الغذاء العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول/سبتمبر للشهر السادس على التوالي.

لكن مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5 بالمئة مقارنة بشهر آب/أغسطس. وارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 2,2 بالمئة بسبب المخاوف من الجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين وعدم اليقين بشأن تمديد مبادرة البحر الأسود إلى ما بعد تشرين الثاني/نوفمبر.