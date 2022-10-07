البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين رفض الحوثيين تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن

7 أكتوبر، 2022
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دان البرلمان العربي اليوم الجمعة رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة الإنسانية التي اقترحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ووافقت عليها الحكومة اليمنية.

وأكد البرلمان في بيان له أن “رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه وهو ما يمثل خرقا واضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية”.

وأشار إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن باعتبارها ضرورة إنسانية ملحة لتخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني.

وشدد البرلمان على موقفه الثابت بشأن دعمه للحكومة الشرعية في اليمن ودعم الجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لاستعادة مؤسسات الدولة محذرا من خطورة تبعات الرفض الحوثي لتمديد الهدنة والذي سيؤدي لتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمواصلة جهودهما للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216) وبما يحقق للشعب اليمني السلام والأمن والاستقرار.

المصدر
كونا
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7 أكتوبر، 2022
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