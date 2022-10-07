قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة القدس ومناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة (تقوع) جنوب شرق مدينة (بيت لحم) وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أمين سر حركة (فتح) سليم البدن وشقيقه فادي.

وأفادت الوكالة بأن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين في البلدة بالحجارة تحت حماية قوات الاحتلال ما أدى إلى تضرر عدد منها.

بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي إن ستة فلسطينيين على الأقل أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة (بيت دجن) شرقي محافظة (نابلس).

وفى مدينة القدس قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على قاطفي ثمار الزيتون في حي (وادي الربابة) في (سلوان) جنوب المسجد الأقصى المبارك واعتقلت أحدهم.

يأتي ذلك في وقت عرقلت فيه قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.