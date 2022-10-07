قوات الاحتلال تقوم بالاعتداء على فلسطينيين في القدس المحتلة

قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية

7 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة اعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة القدس ومناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في بلدة (تقوع) جنوب شرق مدينة (بيت لحم) وعبثت بمحتوياتها واعتقلت أمين سر حركة (فتح) سليم البدن وشقيقه فادي.

وأفادت الوكالة بأن المستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين في البلدة بالحجارة تحت حماية قوات الاحتلال ما أدى إلى تضرر عدد منها.

بدوره قال الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح صحفي إن ستة فلسطينيين على الأقل أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة (بيت دجن) شرقي محافظة (نابلس).

وفى مدينة القدس قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على قاطفي ثمار الزيتون في حي (وادي الربابة) في (سلوان) جنوب المسجد الأقصى المبارك واعتقلت أحدهم.

يأتي ذلك في وقت عرقلت فيه قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

المصدر
كونا
الوسوم
7 أكتوبر، 2022
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني يؤكد أن الأولوية المطلقة حاليا انتخاب رئيس جديد للبلاد

7 أكتوبر، 2022

مقتل شخص وجرح أربعة بانفجار عبوة ناسفة في أربيل في شمال العراق

7 أكتوبر، 2022

لبنان يسجل أول إصابة بالكوليرا منذ 1993

6 أكتوبر، 2022

منظمة العفو: 82 قتيلا على الأقل في قمع تظاهرات زاهدان في إيران

6 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى