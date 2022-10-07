قطار يصدم مجموعة مهاجرين في جنوب شرق صربيا والحصيلة قتيلان على الأقل

لقي شخصان على الأقل مصرعهما عندما صدم قطار مجموعة مهاجرين كانوا يسيرون على خط للسكة الحديد في جنوب شرق صربيا، بحسب ما أفاد متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس الجمعة.

ووقع الحادث على خط للسكة الحديد بالقرب من بلدة بيرو بالقرب من الحدود مع بلغاريا.

وقال المتحدث طالبا عدم كشف هويته في اتصال هاتفي “حل الظلام وصدم قطار شحن (مهاجرين) قرابة الساعة 20:00 (18:00 ت غ). قضى شخصان متأثرين بجروحهما”.

وفتح تحقيق لمحاولة تحديد هوية القتيلين اللذين لم تعرف جنسيتاهما.

ولا تعرف الشرطة في الوقت الحالي أيضا عدد الأشخاص الذين كانوا في المجموعة.

وقال المتحدث “عندما وصلنا إلى مكان الحادث وجدنا فقط جثث الضحايا”.

وتقع صربيا على ما يسمى طريق البلقان الذي يستخدمه المهاجرون من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا لمحاولة الوصول إلى أوروبا الغربية.

وعلى الرغم من أن هذا الطريق أقل استخدامًا مما كان عليه خلال أزمة 2015، يمر عشرات الآلاف من المهاجرين عبر المنطقة كل عام. الحوادث ليست شائعة.

وفي آذار/مارس 2021، لقي أربعة مهاجرين مصرعهم وجرح 19 آخرون عندما انقلبت الشاحنة التي كانوا يختبئون فيها على طريق سريع في كرواتيا.