المستشار الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك

الرئاسة الأوكرانية تنتقد منح نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمة روسية

7 أكتوبر، 2022
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انتقد مكتب الرئيس الأوكراني قرار منح ناشط من بيلاروس ومنظمة حقوقية من روسيا جائزة نوبل للسلام 2022، ومعهما منظمة أوكرانية.

وقال المستشار الرئاسي ميخايلو بودولياك في تغريدة: “لجنة نوبل لديها فهم مثير للاهتمام لكلمة السلام حال حصل ممثلون عن الدولتين اللتين تهاجمان دولة ثالثة على جائزة نوبل معا”.

وأضاف: ” لم تتمكن المنظمات الروسية أو البيلاروسية من تنظيم مقاومة ضد الحرب” على أوكرانيا، وتابع: “نوبل هذا العام رائعة”.

كانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل، أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، فوز الناشط أليس بيالياتسكي، من بيلاروس، ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان، ومنظمة “مركز الحريات المدنية” الأوكرانية، بجائزة نوبل للسلام لعام 2022، وذلك تقديرا لجهودهم في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر
د ب أ
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7 أكتوبر، 2022
0 16 أقل من دقيقة

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