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وول ستريت تفتح على تراجع مع زيادة توقعات رفع الفائدة بفعل نمو الوظائف

7 أكتوبر، 2022
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم الجمعة بعد نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة الشهر الماضي مما يشير إلى شح في سوق العمل ويتيح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لأسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 241.7 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 29685.27 نقطة. وهبط ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.8 نقطة أو 1.01 بالمئة إلى 3706.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 196.0 نقطة أو 1.77 بالمئة إلى 10877.282 نقطة.

المصدر
رويترز
الوسوم
7 أكتوبر، 2022
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