الكويت تحرز ميدالية برونزية ببطولة بيروت للتايكوندو في أول أيام انطلاقها

الكويت تحرز ميدالية برونزية ببطولة بيروت للتايكوندو في أول أيام انطلاقها

حقق اللاعب الكويتي عثمان العنزي اليوم الجمعة ميدالية برونزية في أول أيام انطلاق بطولة بيروت الدولية المفتوحة السنوية الرابعة للتايكوندو المعتمدة من الاتحاد الدولي G2.

وفاز العنزي عن فئة الأشبال تحت وزن 49 كيلو غراما على منافسه اللبناني فابيو شولي وخسارته في الدور الثامن أمام اللبناني أيضا ميشال زينون.

وفي المقابل خرج اللاعب الكويتي من الفئة نفسها يوسف الشمري من المنافسة في مرحلة التصفيات.

وقال رئيس الوفد الكويتي رئيس الاتحاد الكويتي للتايكوندو هاني علي المرشاد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “اللاعبين الكويتيين يشاركون من الاتحاد والأندية في بطولة بيروت بفئات الرجال والناشئين والشباب”.

المنتخب الكويتي المشارك في بطولة بيروت المفتوحة الرابعة للتايكوندو

ويضم الوفد المدربين وليد المرشاد ومنيف الديحاني وأربعة لاعبين عن فئة الرجال هم يوسف القلاف تحت وزن 54 كيلو غراما وسعود العازمي تحت وزن 54 كيلو غراما وعبدالله الإبراهيم تحت وزن 58 كيلو غراما وحسين بوفتين تحت 63 كيلو غراما.

كما يضم الوفد من فئة الناشئين تحت 17 سنة اللاعب خالد المطيري تحت وزن 45 كيلو غراما وعن فئة الأشبال تحت 14 سنة اللاعبين عثمان العنزي تحت وزن 49 كيلو غراما ويوسف الشمري تحت وزن 53 كيلو غراما.

ولفت المرشاد إلى المستوى العالي للاعبين والمنتخبات المشاركة ما يعزز من حدة المنافسة ويرفع من حجم التحدي أمام المتنافسين.

ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتايكوندو تحت رعاية الرئيس اللبناني ميشال عون لاعبون من دول عربية وأجنبية في منافسات تستمر حتى التاسع من الشهر الجاري وتتبع بطولة بيروت المفتوحة البطولة العربية في ال11 وال12 من الشهر الجاري.