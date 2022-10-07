الرئيس اللبناني يؤكد أن الأولوية المطلقة حاليا انتخاب رئيس جديد للبلاد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة أن الأولوية المطلقة حاليا يجب أن تكون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قائلا إن “وجود الرئيس أساسي لتشكيل حكومة جديدة”.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان أن ذلك جاء خلال استقبال عون الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مضيفا أنه “لا يمكن أن تتحقق الشراكة الوطنية الكاملة في غياب رئيس الجمهورية ما يمكن أن يعرض لبنان لأوضاع تؤثر على وحدته وتضامن أبنائه”.

على صعيد آخر أشار البيان إلى أن لبنان ينتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين لتحديد مسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية.

من جهته قال السفير زكي إن زيارته إلى بيروت تندرج في إطار اهتمام الجامعة العربية بالأوضاع اللبنانية لا سيما فيما يخص الاستحقاق الرئاسي مشددا على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وضرورة تعاون الجميع لتحقيق هذه الغاية.

وأضاف زكي “نحن نستشعر أن الاقتراب من هذا الاستحقاق دون بوادر الوصول إلى ما يشبه التوافق حول من سيصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية أمر يبعث على قدر من القلق لأن لبنان في هذه الفترة وهذه الظروف لا يحتاج إلى فراغ رئاسي”.

ولفت إلى أن الجامعة تواكب لبنان كعادتها في كل محطاته واستحقاقاته الرئيسة وتسعى لتسهيل حصول هذا الاستحقاق بسلام “والأمر يتطلب الكثير من التواصل والتفاهمات بين المعنيين للوصول إلى تفاهم مشترك يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق”.

وأكد زكي أن جامعة الدول العربية تؤيد بشكل كامل كل ما يقوم به لبنان للمحافظة على حقوقه في مسألة ترسيم الحدود البحرية مع “إسرائيل” التي تجرى عبر الوسيط الأمريكي وأن الجامعة تساند وتؤيد الحقوق اللبنانية في أراضي لبنان ومياهه.

والتقى زكي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية في البرلمان اللبناني.