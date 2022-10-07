صورة أرشيفية

قتيلان وستّة جرحى في هجوم بسلاح أبيض في لاس فيغاس

7 أكتوبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

قُتل شخصان وأصيب ستة آخرون على الأقل بجروح، في هجوم بسلاح أبيض وقع الخميس خارج كازينو في مدينة لاس فيغاس الاميركية، وفق حصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

وقال مفوّض الشرطة في المدينة جو لامباردو خلال مؤتمر صحافي إن الضحايا هم “من السياح والسكان المحليين”.

ووقع الهجوم أمام كازينو في جادة “ستريب” الممتدة لكيلومترات والمليئة بمباني الكازينوهات.

وأوضح متحّدث باسم شرطة المدينة جيمس لاروشيل أنّ المهاجم استخدم سكيناً كبيراً. وأدت الطعنات التي سددّها للمارة على طول الطريق الى مقتل شخصين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في حالة حرجة، ويتلقى البقية العلاج في المستشفى.

وطارد عدد من المارة المهاجم الذي تم لاحقاً توقيفه من قبل عناصر الشرطة. ووصفته الشرطة بأنه رجل لاتيني في الثلاثينات، ولا يتحدر على الأرجح من المدينة.

أنشئت مدينة لاس فيغاس في وسط صحراء نيفادا عام 1905، وقد رسخت نفسها عاصمة للمقامرة والكازينوهات والكحول في الولايات المتحدة.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
7 أكتوبر، 2022
0 15 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

قطار يصدم مجموعة مهاجرين في جنوب شرق صربيا والحصيلة قتيلان على الأقل

7 أكتوبر، 2022

الرئاسة الأوكرانية تنتقد منح نوبل للسلام لناشط بيلاروسي ومنظمة روسية

7 أكتوبر، 2022

نوبل السلام لثلاثة “أبطال” في الكفاح الحقوقي من بيلاروس وروسيا وأوكرانيا

7 أكتوبر، 2022

بايدن: التهديدات الروسية باستخدام النووي تعرض البشرية لخطر “نهاية العالم”

7 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى