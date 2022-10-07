سمو ولي العهد يتلقى رسائل تهنئة من كبار الشيوخ والمسؤولين بالذكرى الثانية لتولي سموه ولاية العهد

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسائل تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل السعود المحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه حفظه الله ولاية العهد.

هذا وقد بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسائل شكر جوابية إلى سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الصباح ومعالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح ومعالي الشيخ فيصل السعود المحمد الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ضمنها سموه حفظه الله خالص شكره وتقديره على ما عبروا عنه من مشاعر أخوية طيبة ومن دعاء صادق بهذه المناسبة سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز وأن يديم الأمان والرخاء على كويتنا الحبيبة وأهلها الكرام في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد.