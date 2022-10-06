الرئيس الأمريكي: لابد أن نتصدر العالم في صناعة الرقائق الإلكترونية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تتصدر العالم في إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الحيوية في الصناعات العسكرية والطبية والسيارات والتكنولوجيا منتقدا بشدة تراجع تلك الصناعة في بلاده في غمرة منافسة شرسة مع الصين في هذا المجال.

وفي كلمة ألقاها بوادي هادسون بولاية نيويورك ذكر بايدن أن الولايات المتحدة “يجب عليها أن تقود العالم في إنتاج هذه الرقائق المتقدمة.. فهذا يصب في مصلحتنا الاقتصادية ومصلحة أمننا القومي أيضا”.

وأبدى الرئيس الأمريكي عدم ارتياحه من المكانة العالمية للولايات المتحدة حاليا على صعيد الاستثمارات في البحوث والتطوير منبها إلى أنها تحتل المرتبة التاسعة وأن الصين التي كانت في المرتبة الثامنة قبل عقد صارت الآن في المرتبة الثانية عالميا وأضاف أن “الدول الأخرى تقترب بسرعة”.

ولفت إلى أن قانون الرقائق وأشباه الموصلات الذي أصدره الصيف الماضي يضع الولايات المتحدة على طريق الصعود مرة أخرى وأضاف أن “هذا القانون يقدم استثمارا تاريخيا في الشركات لبناء مرافق تصنيع متقدمة هنا في أمريكا”.

وتابع بايدن “منذ أن وقعت على القانون الصيف الماضي شهدنا تقدما مذهلا. هنا فقط في وادي هدسون تستثمر شركة آي بي إم 20 مليارا على مدى العشر سنوات القادمة لتصميم وتصنيع تكنولوجيا الحواسيب المركزية وأشباه الموصلات”.

وخلال كلمته أعلن بايدن عن إيجاد 678 ألف فرصة عمل جديدة في مجال التصنيع منذ انتخابه رئيسا متسائلا “أين كتب أنه لا يمكننا قيادة العالم في مجال التصنيع.. إنني لا أعلم أين كتب ذلك”.

وانتقد بايدن تراجع تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات في بلاده قائلا إنه “منذ أكثر من 30 عاما كان لدى أمريكا أكثر من 30 في المئة من إنتاج الرقائق عالميا لكن حدث شيء ما بعد ذلك وجرى تفريغ التصنيع الأمريكي الذي يمثل العمود الفقري لاقتصادنا لأن الشركات بدأت في نقل الوظائف والإنتاج إلى الخارج”.

وقال إن ذلك أدى لتراجع صناعة الرقائق في الولايات المتحدة اليوم إلى 10 في المئة فقط من رقائق العالم رغم الريادة الأمريكية في أبحاث وتصميم الرقائق.

ويمثل قطاع صناعة الرقائق وأشباه الموصلات أولوية لدى الإدارة الأمريكية الحالية بعد أن أصدر بايدن الصيف الماضي قانون “الرقائق والعلم” بقيمة 280 مليار دولار.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز المنافسة مع الصين في هذا المجال والتغلب على النقص الحاصل في هذه الصناعة ومشاكل سلاسل التوريد التي سببتها جائحة (كورونا المستجد – كوفيد 19).