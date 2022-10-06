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دوري “زين” لكرة القدم: العربي يواصل نزيف النقاط بعد تعادله السلبي مع الساحل

6 أكتوبر، 2022
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واصل نادي العربي سلسلة خسارته للنقاط بعد حصده نقطة وحيدة أمام الساحل عندما تعادل معه (0-0) في افتتاح الجولة السادسة من دوري (زين) لكرة القدم.

وحاول العربي طوال اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشباب ان يهز شباك الساحل لكن وقوف دفاع الساحل ببسالة امام هجمات العربي حالت دون ذلك لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

ووصل العربي الى نقطته السابعة محتلا المركز الرابع مؤقتا فيما حصد الساحل نقطته الثانية في المركز الاخير.

وتستكمل مباريات الجولة غدا الجمعة بمباراتين تجمع الاولى الفحيحيل بالتضامن والثانية الجهراء بالنصر فيما تختتم بعد غد السبت بمباراتين ايضا حيث يلتقي بالاولى كاظمة مع الكويت اما في الثانية فيلتقي القادسية مع السالمية.

المصدر
كونا
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6 أكتوبر، 2022
0 19 أقل من دقيقة

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