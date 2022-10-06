الأمن السويدي: عمل تخريبي وتفجير أنابيب وراء تسريبات “نورد ستريم”

خلص تحقيق أولي أجراه الأمن السويدي إلى أن “تفجيرات” تسببت في تسربات في خطوط أنابيب غاز نورد ستريم الموجودة تحت سطح البحر والتي تربط روسيا وألمانيا، مما أضاف المزيد من المصداقية إلى افتراضية التخريب، دون أدلة حول من قد يكون المسؤول.

تحقيقات الأمن السويدي

قال جهاز الأمن السويدي في بيان صحفي، إن تحقيقاته وجدت أن التفجيرات بالقرب من خطوط الأنابيب نورد ستريم 1 و2 داخل المنطقة الاقتصادية السويدية، أسفرت عن “أضرار واسعة النطاق”.

وأضاف أن النتائج التي توصل إليها “عززت الشكوك في فرضية التخريب الجسيم”، مما عزز من جديد شعور القلق الذي أثاره العديد من القادة في الغرب، بما في ذلك الرئيس جو بايدن.

تم الإبلاغ في الشهر الماضي عن تسريبات متعددة على خطوط أنابيب نورد ستريم 1 و2، وقال كل من الناتو والاتحاد الأوروبي إنهما يعتقدان أن التسريبات كانت عملاً تخريبياً وهددا “برد قوي وموحد” في حال وقوع المزيد من هذه الحوادث.

وذكر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن التسريبات كانت “عملاً متعمداً من أعمال التخريب” من قبل الروس. بيد أن الكرملين أنكر بشدة تورطه، واصفًا الحادث بأنه “عمل إرهابي” ترعاه دولة.

يُعتبر نورد ستريم 1 خط أنابيب حرج لأوروبا، ولكن روسيا كانت قد أوقفت سابقًا جميع الإمدادات من خلال إلقاء اللوم على قضايا الصيانة الناجمة عن العقوبات الغربية ضد روسيا.

لم يتم تشغيل خط نورد ستريم 2 أبدًا، حيث أوقفت ألمانيا موافقتها عليه في فبراير/شباط عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية.

نظرية المؤامرة

على الرغم من إنكار تورطها، حاول التلفزيون الروسي الذي تسيطر عليه الدولة تأجيج نظرية المؤامرة بأن إدارة بايدن وراء التخريب المزعوم.

كما انتشرت نظرية المؤامرة نفسها على نطاق واسع بين المعلقين الأميركيين اليمينيين بما في ذلك مضيف فوكس نيوز تاكر كارلسون، الذي ادعى في برنامجه أن روسيا لن تستفيد بأي حال من الأحوال من مثل هذا التخريب.

يلمح كارلسون، الذي تم عرض مقطعه الأول مرارًا وتكرارًا على التلفزيون الروسي الأسبوع الماضي، دون دليل، إلى أن إدارة بايدن ربما كانت وراء تدمير خط الأنابيب مضيفًا أنه “سيكون متسقًا تمامًا مع ما يفعلونه”.

ومنذ ذلك الحين، قام معلقون يمينيون بارزون آخرون مثل دان بونجينو وتشارلي كيرك بتعزيز نفس نظرية المؤامرة.