جامعة الكويت: مجلس الجامعة يعقد اجتماعه برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي

رأس مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي اجتماع مجلس الجامعة رقم (2022/5) اليوم الخميس الموافق 2022/10/06 والذي عُقِد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم زينل بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدّق المجلس على محضر الاجتماع رقم (2022/4) الذي عقد بتاريخ 2022/07/04، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2022/4).

وأفاد أ.د. زينل بأن مجلس الجامعة صدق على قرار تجديد انتداب كل من:

الاسم والكلية الجهة المنتدب إليها كلية العلوم الإدارية

د.فهد وليد المضف ملحقاً ثقافياً في لندن بالمملكة المتحدة كلية الهندسة والبترول

د. عادل حسين مال الله رئيس المكتب الثقافي سفارة دولة الكويت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية كلية الآداب

د. يعقوب ثامر الشمري رئيساً للمكتب الثقافي في باريس في جمهورية فرنسا

وصدق مجلس الجامعة على اقتراح مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2023، ووافق المجلس على الحساب الختامي لمصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2022/2021.

وأضاف أ.د. زينل أن المجلس قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية.

وذكر أن مجلس الجامعة أقر تكليف كل من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط بدراسة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للجامعات المتميزة بدولة الكويت، واقتراح إبداء الرغبة في إنشاء فرع لجامعة الكويت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما أقر المجلس تكليف الجهات ومراكز العمل المعنية بتشكيل فريق عمل لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمبادرة (التوسع في الانتاج البحثي لتعزيز المشاركات البحثية لجامعة الكويت ضمن قواعد بيانات المؤسسات البحثية العالمية) وإدخال التعديل عليه.

وأشار أ.د. زينل إلى أن المجلس قد وافق على المنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل مبادرة ( المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات والمؤشرات المطلوبة من قطاع التخطيط).

وذكر أن مجلس الجامعة قد وافق على قائمة التخصصات النادرة المقترحة والمكافآت المالية المخصصة لها في جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022.

وأشار أ.د. زينل إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات ترقية (40) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، (24) من الكليات الإنسانية و(16) من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الكليات الإنسانية

م الاسم الكلية القسم الدرجة 1 د. تركي بادي الشمري كلية العلوم الإدارية التمويل والمنشآت المالية أستاذ 2 د. علي راشد محمد المطيري كلية العلوم الإدارية المحاسبة أستاذ 3 د. ثقل سعد العجمي كلية الحقوق القانون الدولي أستاذ 4 د. علي سيف النامي كلية الحقوق القانون الدولي أستاذ 5 د. خالد عبدالله أبا الصافي المطيري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية أستاذ 6 د. عبدالرحمن حمود المطيري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية أستاذ 7 جاسمية محمد شمس الدين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث أستاذ 8 د. فيصل مخيط أبو صليب المطيري كلية العلوم الاجتماعية العلوم السياسية أستاذ 9 د. نداء عبدالرزاق الخميس كلية التربية المناهج وطرق التدريس أستاذ 10 د. حسين يوسف اليوسف كلية العلوم الإدارية المحاسبة أستاذ مشارك 11 د. يوسف جاسم عبدالسلام كلية العلوم الإدارية نظم المعلومات وإدارة العمليات أستاذ مشارك 12 د. بندر ماجد المطيري كلية الحقوق القانون الخاص أستاذ مشارك 13 د. محمد إبراهيم الوسمي كلية الحقوق القانون الخاص أستاذ مشارك 14 د. مشعل جوهر حياة كلية الحقوق القانون الخاص أستاذ مشارك 15 د. محمد ناصر التميمي كلية الحقوق القانون الجزائي أستاذ مشارك 16 د. نورة طه العومي كلية الحقوق القانون الجزائي أستاذ مشارك 17 د. أنس عبدالله محمد أحمد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث أستاذ مشارك 18 د. سندس عادل العبيد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التفسير والحديث أستاذ مشارك 19 د. راشد سعد الهاجري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية أستاذ مشارك 20 د. مريم أحمد الكندري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه المقارن والسياسة الشرعية أستاذ مشارك 21 د. وسن سعد فالح الرشيدي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الفقه وأصول الفقه أستاذ مشارك 22 د. مها سعد الفرج كلية العلوم الاجتماعية الجغرافيا أستاذ مشارك 23 د. هدى عباس المؤمن كلية التربية المناهج وطرق التدريس أستاذ مشارك 24 د. ذياب مبارك حامد البريعص كلية الآداب التاريخ والآثار أستاذ مشارك

ثانياً: الكليات العملية

م الاسم الكلية القسم الدرجة 1 د. اديت اكبنيونج اودو كلية الطب علم الجراثيم أستاذ 2 د. مي عبدالصمد المغربي كلية الطب الكيمياء الحيوية أستاذ 3 د. حمدي يحياوي كلية العلوم علوم الحاسوب أستاذ 4 د. ميثم عباس خاجة كلية الصيدلة علم الأدوية والعلاجيات أستاذ 5 د. بدر شفاقة العنزي كلية العلوم الحياتية إدارة التقنية البيئية أستاذ 6 د. أحمد أياد السري كلية الطب الأمراض السريرية أستاذ مشارك 7 د. صلاح خالد الوهيب كلية الطب الأمراض السريرية أستاذ مشارك 8 د. جاسم يوسف العباد كلية الطب الجراحة أستاذ مشارك 9 د. علي شعيب عبدالله شعيب كلية الطب علم وظائف الأعضاء أستاذ مشارك 10 د. ميسون رشود الرشود كلية الطب طب الأطفال أستاذ مشارك 11 د. عبدالحميد محمد عبده كلية العلوم الرياضيات أستاذ مشارك 12 د. عبدالعزيز سليمان السنافي كلية العلوم الرياضيات أستاذ مشارك 13 د. مبخوت محمد الدوسري كلية الهندسة والبترول هندسة البترول أستاذ مشارك 14 د. نورة محمد المشعان كلية الهندسة والبترول الهندسة المدنية أستاذ مشارك 15 د. هنوف محمد الحميدي كلية الهندسة والبترول هندسة مدنية أستاذ مشارك 16 د. ياسر محمد عبدالرحيم كلية الهندسة والبترول هندسة كهربائية أستاذ مشارك