من الاجتماع

جامعة الكويت: مجلس الجامعة يعقد اجتماعه برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف الرومي

الموافقة على الحساب الختامي لمصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2022/2021

6 أكتوبر، 2022
0 10 3 دقائق

رأس مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي اجتماع مجلس الجامعة رقم (2022/5) اليوم الخميس الموافق 2022/10/06 والذي عُقِد في قاعة اجتماعات مجلس الجامعة بالخالدية، بحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع ذكر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم زينل بأن مجلس الجامعة قد ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدّق المجلس على محضر الاجتماع رقم (2022/4) الذي عقد بتاريخ 2022/07/04، كما اطلع على تقرير متابعة قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه رقم (2022/4).

وأفاد أ.د. زينل بأن مجلس الجامعة صدق على قرار تجديد انتداب كل من:

الاسم والكليةالجهة المنتدب إليها
كلية العلوم الإدارية
د.فهد وليد المضف		ملحقاً ثقافياً في لندن بالمملكة المتحدة
كلية الهندسة والبترول
د. عادل حسين مال الله		رئيس المكتب الثقافي سفارة دولة الكويت في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية
كلية الآداب
د. يعقوب ثامر الشمري		رئيساً للمكتب الثقافي في باريس في جمهورية فرنسا

وصدق مجلس الجامعة على اقتراح مشروع ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2024/2023، ووافق المجلس على الحساب الختامي لمصروفات ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2022/2021.

وأضاف أ.د. زينل أن المجلس قد وافق من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ووضع قواعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة الكويت المقدم من مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية.

وذكر أن مجلس الجامعة أقر تكليف كل من قطاع الشؤون العلمية وقطاع التخطيط بدراسة المقترح المقدم من وزارة التعليم العالي في شأن استقطاب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للجامعات المتميزة بدولة الكويت، واقتراح إبداء الرغبة في إنشاء فرع لجامعة الكويت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

كما أقر المجلس تكليف الجهات ومراكز العمل المعنية بتشكيل فريق عمل لكل عنصر من العناصر الرئيسية لمبادرة (التوسع في الانتاج البحثي لتعزيز المشاركات البحثية لجامعة الكويت ضمن قواعد بيانات المؤسسات البحثية العالمية) وإدخال التعديل عليه.

وأشار أ.د. زينل إلى أن المجلس قد وافق على المنهجيات التي انتهى إليها فريق عمل مبادرة ( المنهجية المتكاملة بتجهيز البيانات والمؤشرات المطلوبة من قطاع التخطيط).

وذكر أن مجلس الجامعة قد وافق على قائمة التخصصات النادرة المقترحة والمكافآت المالية المخصصة لها في جامعة الكويت للعام الجامعي 2023/2022.

وأشار أ.د. زينل إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات ترقية (40) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مشارك من مختلف الكليات، (24) من الكليات الإنسانية و(16) من الكليات العملية، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الكليات الإنسانية

مالاسمالكليةالقسمالدرجة
1د. تركي بادي الشمريكلية العلوم الإداريةالتمويل والمنشآت الماليةأستاذ
2د. علي راشد محمد المطيريكلية العلوم الإداريةالمحاسبةأستاذ
3د. ثقل سعد العجميكلية الحقوقالقانون الدوليأستاذ
4د. علي سيف الناميكلية الحقوقالقانون الدوليأستاذ
5د. خالد عبدالله أبا الصافي المطيريكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالفقه المقارن والسياسة الشرعيةأستاذ
6د. عبدالرحمن حمود المطيريكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالفقه المقارن والسياسة الشرعيةأستاذ
7جاسمية محمد شمس الدينكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالتفسير والحديثأستاذ
8د. فيصل مخيط أبو صليب المطيريكلية العلوم الاجتماعيةالعلوم السياسيةأستاذ
9د. نداء عبدالرزاق الخميسكلية التربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ
10د. حسين يوسف اليوسفكلية العلوم الإداريةالمحاسبةأستاذ مشارك
11د. يوسف جاسم عبدالسلامكلية العلوم الإداريةنظم المعلومات وإدارة العملياتأستاذ مشارك
12د. بندر ماجد المطيريكلية الحقوقالقانون الخاصأستاذ مشارك
13د. محمد إبراهيم الوسميكلية الحقوقالقانون الخاصأستاذ مشارك
14د. مشعل جوهر حياةكلية الحقوقالقانون الخاصأستاذ مشارك
15د. محمد ناصر التميميكلية الحقوقالقانون الجزائيأستاذ مشارك
16د. نورة طه العوميكلية الحقوقالقانون الجزائيأستاذ مشارك
17د. أنس عبدالله محمد أحمدكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالتفسير والحديثأستاذ مشارك
18د. سندس عادل العبيدكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالتفسير والحديثأستاذ مشارك
19د. راشد سعد الهاجريكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالفقه المقارن والسياسة الشرعيةأستاذ مشارك
20د. مريم أحمد الكندريكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالفقه المقارن والسياسة الشرعيةأستاذ مشارك
21د. وسن سعد فالح الرشيديكلية الشريعة والدراسات الإسلاميةالفقه وأصول الفقهأستاذ مشارك
22د. مها سعد الفرجكلية العلوم الاجتماعيةالجغرافياأستاذ مشارك
23د. هدى عباس المؤمنكلية التربيةالمناهج وطرق التدريسأستاذ مشارك
24د. ذياب مبارك حامد البريعصكلية الآدابالتاريخ والآثارأستاذ مشارك

ثانياً: الكليات العملية

مالاسمالكليةالقسمالدرجة
1د. اديت اكبنيونج اودوكلية الطبعلم الجراثيمأستاذ
2د. مي عبدالصمد المغربيكلية الطبالكيمياء الحيويةأستاذ
3د. حمدي يحياويكلية العلومعلوم الحاسوبأستاذ
4د. ميثم عباس خاجةكلية الصيدلةعلم الأدوية والعلاجياتأستاذ
5د. بدر شفاقة العنزيكلية العلوم الحياتيةإدارة التقنية البيئيةأستاذ
6د. أحمد أياد السريكلية الطبالأمراض السريريةأستاذ مشارك
7د. صلاح خالد الوهيبكلية الطبالأمراض السريريةأستاذ مشارك
8د. جاسم يوسف العبادكلية الطبالجراحةأستاذ مشارك
9د. علي شعيب عبدالله شعيبكلية الطبعلم وظائف الأعضاءأستاذ مشارك
10د. ميسون رشود الرشودكلية الطبطب الأطفالأستاذ مشارك
11د. عبدالحميد محمد عبدهكلية العلومالرياضياتأستاذ مشارك
12د. عبدالعزيز سليمان السنافيكلية العلومالرياضياتأستاذ مشارك
13د. مبخوت محمد الدوسريكلية الهندسة والبترولهندسة البترولأستاذ مشارك
14د. نورة محمد المشعانكلية الهندسة والبترولالهندسة المدنيةأستاذ مشارك
15د. هنوف محمد الحميديكلية الهندسة والبترولهندسة مدنيةأستاذ مشارك
16د. ياسر محمد عبدالرحيمكلية الهندسة والبترولهندسة كهربائيةأستاذ مشارك

المصدر
جامعة الكويت
الوسوم
6 أكتوبر، 2022
0 10 3 دقائق

مقالات ذات صلة

اليعقوب: أهمية تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج

6 أكتوبر، 2022

اليعقوب: التعليم هو عماد التقدم في الدول والمجتمعات وأحد أهم أسس الأمن المجتمعية ومن أهم ركائزه الرئيسة هو المعلم

5 أكتوبر، 2022

جامعة الكويت تستضيف الاحتفال بيوم الأمم المتحدة تحت شعار “الشباب من أجل العمل المناخي: الشباب يقود الطموح”

4 أكتوبر، 2022

وزير التربية: المعلم أحد الأركان الرئيسية للمنظومة التعليمية وركيزتها للنهضة التنموية

4 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى