فرق الإطفاء تسيطر على حريق محدود في مخزن تابع لجمعية الفيحاء التعاونية

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء مساء اليوم الخميس من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن تابع لجمعية الفيحاء التعاونية ، وأوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء الشويخ الصناعية والشهداء الى الموقع وتبين وجود حريق محدود في مخزن مساحته 200 متر مربع تقريبا وقد باشرت الفرق في عملية مكافحته وتمكنت من اخماده دون وقوع اي اصابات تذكر.

هذا وقد باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.