من الحادث

فرق الإطفاء تسيطر على حريق محدود في مخزن تابع لجمعية الفيحاء التعاونية

6 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن تمكن فرق الإطفاء مساء اليوم الخميس من السيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن تابع لجمعية الفيحاء التعاونية ، وأوضحت الإدارة ان ادارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء الشويخ الصناعية والشهداء الى الموقع وتبين وجود حريق محدود في مخزن مساحته 200 متر مربع تقريبا وقد باشرت الفرق في عملية مكافحته وتمكنت من اخماده دون وقوع اي اصابات تذكر.

هذا وقد باشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.

المصدر
قوة الإطفاء العام
الوسوم
6 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الإطفاء: التعامل مع حريق شاحنة على طريق الدائري السادس

6 أكتوبر، 2022

المفوضية الأممية للاجئين تشيد بوقوف دولة الكويت إلى جانبها “في أصعب الظروف”

6 أكتوبر، 2022

“لوكل فليفر” تطلق الحملة الوطنية لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر”

6 أكتوبر، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تعزية إلى ملك تايلاند بضحايا حادث إطلاق النار في حضانة لرعاية الأطفال

6 أكتوبر، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى