المفوضية الأممية للاجئين تشيد بوقوف دولة الكويت إلى جانبها “في أصعب الظروف”

المفوضية الأممية للاجئين تشيد بوقوف دولة الكويت إلى جانبها “في أصعب الظروف”

أشادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس بوقوف دولة الكويت إلى جانبها ودعم عملياتها الإنسانية في “أصعب الظروف” لا سيما في الازمة السورية وغيرها من الأزمات الإقليمية.

أكد ذلك مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه التقى بمفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي بمقر المفوضية في مدينة جنيف لبحث مجمل القضايا المتعلقة بالعمل الإنساني والأعمال الإغاثية لا سيما مع تزايد الأزمات على الساحة الدولية.

واضاف السفير الهين أن المفوض السامي أعرب عن التقدير الكبير الذي توليه الأمم المتحدة لدولة الكويت لوقوفها إلى جانب المفوضية السامية لا سيما أنها كانت خير معين في مواجهة الأزمة الإنسانية الناتجة عن النزاع المسلح في سوريا وغيرها من الأزمات الإقليمية والدولية.

واوضح أنه نقل للمسؤول الأممي تقدير الكويت لكل ما يقوم به من جهود إنسانية لرعاية اللاجئين حول العالم رغم تصاعد تحديات العمل الإنساني مشيرا الى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح والمفوض السامي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وأكد السفير الهين عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مشددا على حرص دولة الكويت على توسيع أفق التعاون في المجالات الإنسانية التي تضطلع بها.

وأعرب عن حرص دولة الكويت على تقوية العلاقات مع المفوضية السامية من خلال حوار مثمر وتعاون بناء نظرا لما تقوم به من دور نبيل في خدمة الإنسانية أينما كانت الحاجة.