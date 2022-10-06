صندوق الاستثمارات السعودي يعلن إتمام طرح أول سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الخميس عن إتمام طرح أول سنداته الخضراء الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار وذلك ضمن برنامج (صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين) حيث أصدر الصندوق سندات (100 سنة) والتي تعكس الثقة العالية في مكانة الصندوق المالية.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الصندوق القول ان ذلك يأتي بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء ضمن جهود الصندوق بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقالت ان المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب وصل إلى أكثر من 24 مليار دولار أمريكي (نحو 90 مليار ريال) كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثمانية أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية الأولى بقيمة 25ر1 مليار دولار (نحو 69ر4 مليارات ريال) لسندات مدتها خمس سنوات والثانية بقيمة 25ر1 مليار دولار (نحو 69ر4 مليارات ريال) لسندات مدتها 10 سنوات والثالثة بقيمة 500 مليون دولار (نحو 88ر1 مليار ريال) لسندات مدتها 100 سنة.

واشارت الوكالة إلى ان حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على الإصدار الأول للصندوق يعكس ثقتهم بدور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانة الصندوق كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا.

واضافت ان إصدار السندات الأولية يأتي بعد أن قام الصندوق في فبراير الماضي بإصدار وثيقة تتضمن إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق الذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين.

وذكرت ان صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم توظيف محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للموارد المائية ومكافحة التلوث والمباني الخضراء ووسائل النقل.

ولفتت إلى ان الصندوق يلعب دورا أساسيا في دعم أجندة المملكة الخضراء باعتباره محركا للتحول الاقتصادي الوطني ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة ويعد الإصدار استمرارا لمبادرات الصندوق في هذا النطاق من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية عن مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70 بالمئة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

من جهته قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة السعودي فهد السيف “ان إصدار السندات الخضراء يعد إنجازا بارزا ضمن مسيرة الصندوق الحافلة بالإنجازات وجزءا من برنامج الصندوق لأسواق رأس المال الذي يتيح للصندوق تنويع مصادر تمويله لتعزيز عجلة الاستثمار الفعال في المملكة والعالم مما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الصندوق الاستثمارية”.

وأضاف السيف “شهدنا إقبالا غير مسبوق من قبل المستثمرين الدوليين مما يعد شهادة على مكانة الصندوق المالية واتباعه لأفضل معايير الحوكمة عالميا إضافة إلى تنوع أعماله ومحفظته الاستثمارية” مؤكدا ان هذا الإنجاز المهم يعكس الدور الرائد الذي يلعبه الصندوق في تحول الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والتزامه بتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المستدامة.