“لوكل فليفر” تطلق الحملة الوطنية لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر”

أعلنت شركة لوكل فليفر للدعاية والاعلان عن إطلاقها للحملة الوطنية لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر” في الكويت وهو منطقة التقاطع المشتركة عند الإشارات الضوئية حيث يساهم في انسيابية حركة السير في جميع الاتجاهات ويؤدي الدخول فيه في حال الازدحام المروري إلى عرقلة حركة السير التي تؤدي إلى الحوادث وهي مخالفة يعاقب عليها قانون المرور الكويتي مادة “34” ويسري ذلك على جميع التقاطعات.

وبهذه المناسبة، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد عبد الله الكندري حرص المؤسسة الأمنية على تقديم كافة أوجه التعاون مع المبادرات التي تهدف إلى المساهمة في القضاء على الاختناقات المرورية وتعزيز انسيابية حركة السير في جميع مناطق البلاد.

الصندوق الأصفر

وأشاد الكندري بمبادرة شركة لوكل فليفر التي تعمل على إطلاق حملة لنشر ثقافة كيفية التعامل مع (الصندوق الأصفر) هذا المسمى الذي يطلق على منطقة التقاطع المشتركة عند الإشارات الضوئية حيث يساهم في انسيابية حركة السير في جميع الاتجاهات ويؤدي الدخول فيه في حال الازدحام المروري إلى عرقلة حركة السير التي تؤدي إلى الحوادث.

وأوضح الكندري أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سوف تشارك بهذه المبادرة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية الالتزام بالصندوق الأصفر ومنطقة التقاطعات بشكل عام في تقليل نسبة الحوادث وانسيابية حركة السير.

ودعا الكندري جميع قائدي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات والإرشادات المرورية في التعامل مع هذا الأمر تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون حيث تنص المادة 34 من قانون المرور على أن تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة مخالفة تصل عقوبتها إلى الغرامة المالية التي لا تزيد عن 75 د.ك أو السجن لمدة لا تزيد عن شهر أو احدى هاتين العقوبتين.

من جانبه، قال المهندس الشيخ عبدالعزيز الصباح الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها للحد من الازدحام المروري من خلال تقديم يد المساعدة والعون إلى الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، مؤكداً أن المشاكل المرورية في الكويت تحتاج الى تكاتف الجميع.

وكشف النقاب عن تقديم وزارة الاشغال لكافة اشكال الدعم لحملة شركة لوكل فليفر للدعاية والاعلان لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر” وذلك من خلال توفير الأصباغ اللازمة في هذا الجانب والمشاركة بصبغ 24 تقاطع (صندوق أصفر) في 6 محافظات مختلفة بواقع 4 تقاطعات بكل محافظة وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.

مشاركة مجتمعية

هذا وقدم تطبيق “دبدوب” دعمه لرعاية حملة “لوكل فليفر” لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر” وذلك ضمن أهدافه الرامية للمشاركة الاجتماعية وتحديدا في البرامج التوعوية الهادفة ، ومعتبرا أن الحملة وسيلة من وسائل رفع مستوى المسؤولية لدى الجميع، ومؤكدا أن القضاء على الحوادث المرورية لن يأتي إلا باستشعار الجميع لواجبهم وعلى رأسهم المسؤولون في القطاعات المختلفة وجهات النفع العام كما أنه لن يتحقق إلا بتكثيف حملات التوعية المرورية والتي منها حملة “لوكل فليفر”.

وتطبيق “دبدوب” المتواجد في أسواق الكويت والسعودية وقطر والبحرين وعمان والامارات، هو أكبر متجر إلكتروني لبيع الألعاب والكتب التعليمية المسلية للأطفال ويضم تشكيلة كبيرة من أكبر وأفضل العلامات التجارية المختصة بألعاب الأولاد والبنات في جميع الفئات بتصميم بسيط وسلس يجعل تجربة التسوق سهلة ومريحة كما أنه يجعل من عملية شراء وإرسال الهدايا والألعاب أكثر سلاسة وسهولة من خلال التطبيق عوضا عن الذهاب إلى متاجر الألعاب لتوفير الوقت والجهد.

سلوكيات خاطئة

إلى ذلك، أشاد عبداللطيف شاكر العثمان مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة وفرة للاستثمار الدولي بالحملة الوطنية لشركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان لنشر ثقافة “الصندوق الأصفر”، مبينا ان “الصندوق الاصفر” يهدف إلى تسيير” تسهيل” الحركة المرورية وليس عرقلتها، رغم أحقية قائد السيارة في السير لوجود الإشارة الخضراء، لكن عند حدوث ارتباك أو عرقلة عند الإشارة الخضراء يجب عليه رغم الأولوية له في الحركة أن يقف عند الإشارة ولا يدخل في الصندوق الأصفر.

دور الإعلام

بدوره، قال زياد مجذوب مدير عام المبيعات والتسويق ونائب الرئيس لمجموعة الراي الإعلامية (الشريك الإعلامي للحملة) أن للإعلام دور كبير في زيادة الوعي المروري لدى مستخدمي السيارات بشكل عام وبالتالي الحد من حوادث الطرق، مضيفا أن وسائل الإعلام تؤدي دوراً هاماً في حياة المجتمع، لا سيما وان قضايا المرور تعد من القضايا الأساسية والحاسمة في المعالجة الاجتماعية والإنسانية، كما أنها باتت الشغل الشاغل للمنظمات والمجتمعات والمؤسسات المدنية وللمختصين على اختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم الفكرية.

معاناة حقيقية

من جانبه، قالت شركة عقارات الري أن هناك معاناة حقيقية من ظاهرة إعاقة الحركة المروريّة في التقاطعات، حيث يضطر الكثير من قائدي السيارات إلى الوقوف أمام الإشارات لفترات أطول من اللازم على الرغم من أن الإشارات أمامهم تكون خضراء.

وأضافوا: “كثيراً ما نواجه مثل هذا الموقف في العديد من التقاطعات، ولا نملك عندئذ سوى الانتظار على الرغم من أني قد نكون في عجلة من أمرنا، ولكننا نكون مثل غيرنا في غاية الضيق بالطبع، ولذلك نآمل أن تنجح حملة ” لوكل فليفر” في الحد من الظاهرة لأنها فضلاً عما تسببه من تعطيل للحركة المرورية في التقاطعات فإنها تسيء للمظهر الحضاري للبلاد، ونطالب بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المرورية فيما يتعلق بعدم الوقوف في “الصندوق الأصفر” نظرا لما يسببه من حوادث مرورية أو إعاقة انسيابية حركة المركبات .

أهداف الحملة

إلى ذلك، قال خالد صلاح الساير مدير شريك في شركة لوكل فليفر للدعاية والإعلان بأن حملة “الصندوق الأصفر” تستهدف ضمان عدم تأثير الازدحام عند التقاطعات وعدم وقوع اختناقات مرورية خاصة في أوقات الذروة وبالتالي المساهمة في انسيابية الحركة المرورية والحد من آثار إغلاق الطرق الناتج من الازدحام، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف إلزام السائقين بعدم دخول التقاطعات برغم أولوية العبور في حال كانت الإشارة أخضر.

وبين الساير أن أهداف الحملة تتمثل في توعية المجتمع بأهمية الصندوق الأصفر والمساهمة في تخفيف الازدحام المروري وأيضا الحد من وقوع الحوادث المرورية في منطقة التقاطعات وكذلك تغيير سلوكيات وأخلاقيات الطريق إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بما يكفله القانون، مضيفا أن الحملة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين بجميع الفئات ومن المقرر إطلاقها خلال فترة العودة إلى المدارس.

وكشف الساير أن الشركة قررت أن تكون حملة “الصندوق الأصفر” في الكويت على مستوى ترويجي عبر حسابات التواصل الاجتماعي وهناك حساب خاص للحملة والذي سيضم أكبر عدد من المتابعين الحقيقيين لحساب الحملة مع إمكانية إضافة كلمات وتصاميم تشويقية ممتعة لخلق الفضول لدى جميع متابعي الحملة.