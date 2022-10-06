فتح باب التسجيل لجائزة الكويت للإبداع 2022 (الموسم العاشر)

فتح باب التسجيل لجائزة الكويت للإبداع 2022 (الموسم العاشر)

6 أكتوبر، 2022
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للراغبين بالتسجيل والمشاركة في جائزة الكويت للإبداع (الموسم العاشر) ، التي ستقام مساء يوم الأثنين الموافق 2022.12.12.
ارسال اي مواد عبر التسجيل في النماذج التالية .. للأعمال التي تم تنفيذها ونشرها خلال عام 2022:

  1. جائزة الإبداع الاعلاني للعام 2022.
  2. جائزة العلاقات العامة.
  3. جائزة المسؤولية الاجتماعية.
  4. جائزة تميز العلامة التجارية.
  5. جائزة البرامج التلفزيونية والإذاعية.
  6. جائزة برامج اليوتيوب والتواصل الإجتماعي.
  7. جائزة حملات وسائل التواصل الاجتماعي.
  8. جائزة الاعمال الوطنية.

للتسجيل إرسال ايميل:

[email protected]

واتس أب: 0096594090999

لمتابعة اخبار الحائزة والملتقى :
@arabmediaforum

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6 أكتوبر، 2022
0 5 أقل من دقيقة

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