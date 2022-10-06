فتح باب التسجيل لجائزة الكويت للإبداع 2022 (الموسم العاشر)
للراغبين بالتسجيل والمشاركة في جائزة الكويت للإبداع (الموسم العاشر) ، التي ستقام مساء يوم الأثنين الموافق 2022.12.12.
ارسال اي مواد عبر التسجيل في النماذج التالية .. للأعمال التي تم تنفيذها ونشرها خلال عام 2022:
- جائزة الإبداع الاعلاني للعام 2022.
- جائزة العلاقات العامة.
- جائزة المسؤولية الاجتماعية.
- جائزة تميز العلامة التجارية.
- جائزة البرامج التلفزيونية والإذاعية.
- جائزة برامج اليوتيوب والتواصل الإجتماعي.
- جائزة حملات وسائل التواصل الاجتماعي.
- جائزة الاعمال الوطنية.
للتسجيل إرسال ايميل:
واتس أب: 0096594090999
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