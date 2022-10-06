اليعقوب: أهمية تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج

أكد وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب على أهمية تعزيز أواصر التعاون وتعميق مجالات التكامل بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لتحقيق أهداف العمل الخليجي المشترك في مجال التعليم والتنمية وبناء الإنسان وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال حضوره ممثلاً عن دولة الكويت في اجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي بدول مجلس التعاون وللمؤتمر العام (27) ومناقشة جدول أعمال الدورة (91) للمجلس التنفيذي. وأشاد د. اليعقوب باجتماع المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج والذي استضافته دولة قطر الشقيقة، حيث تضمن العديد من الموضوعات الهادفة من تطوير مسيرة التربية والتعليم في الدول الأعضاء، والبرامج المقترحة للمكتب والمراكز التابعة له، وتقارير سير العمل في تنفيذها.

وتوجه د. اليعقوب بالشكر والامتنان إلى لدولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة البالغة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة، كما توجه بالشكر الجزيل إلى الدكتور عبدالله بن خميس وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بسلطنة عمان الشقيقة رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج على حرصهما في دعم جهود الارتقاء بالمنجزات التعليمية، وتنفيذ البرامج المعتمدة.

صورة جماعية

وذكر د. اليعقوب أن اجتماع المجلس التنفيذي التحضيري للمؤتمر العام (27) ومناقشة جدول أعمال الدورة او للمجلس التنفيذي يمثل أهمية كبرى في التعرف على الانجازات والأنشطة وجميع الجهود المبذولة المشكورة، ومعرفة ماتم انجازه في دورات المجالس التنفيذية من قضايا وموضوعات وما اتخذ فيها من قرارات وتوصيات. وأبان أن مكتب التربية منذ تأسيسه سعى لتحقيق الوحدة التربوية وبناء الشخصية الخليجية المتكاملة في الجوانب المعرفية والمهاراتية والسلوكية.

كما نوه اليعقوب ان مكتب التربية العربي يحظى بالدعم والرعاية والمؤازرة من قادة الدول الأعضاء لكلفة برامج ومشروعات المكتب والمراكز التابعة له، مما أسهم في الارتقاء بالمسيرة التعليمية، واهتمام الدكتورة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، ببرامج المجلس التنفيذي والمشاركة الفاعلة والتعاون البناء كان له اليوم دورا واضحا في تجسيد العمل التربوي المشترك والتنسيق مع الدول والارتقاء بالمنظومات التربوية الخليجية، لبناء المجتمعات القائمة على المعرفة.